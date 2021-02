A New York-i tőzsde elhagyhatja New Yorkot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A New York-i döntéshozók azon gondolkodnak, hogy tranzakciós adót vessenek ki a New York-i tőzsdére, hogy részben ebből pótolják a koronavírus-járvány miatt megcsappant bevételeket. A tőzsde vezetői azonban gyorsan figyelmeztettek, hogy ebben az esetben akár el is hagyhatják a várost és másik államba költözhetnek.