Itt az új rekord, a bitcoin átlépte az 50 ezer dolláros álomhatárt

Újabb nap, újabb történelmi csúcs a bitcoin számára, ami egy rövid időre átlépte az 50 ezer dolláros lélektani határt, soha korábban nem volt még ilyen magasan a kriptopénz árfolyama. Már a reggeli órákban is nagyon közel járt a bitcoin az álomhatárhoz, mindössze 2 dollár választotta el attól, de utána kissé lefelé korrigált. Ma délután azonban ismét nekiszaladt, és most már sikeresen át is vitte az 50 ezer dolláros szintet egy rövid időre, de nem tudott tartósan fölötte maradni.