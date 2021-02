A Dow pluszba tudott kapaszkodni a végére

A globális pandémia miatt a T-Systems ügyfelei is elhalasztották a tervezett beruházások egy részét, emiatt estek a vállalat bevételei, ezzel párhuzamosan viszont a költségek is csökkentek, így a T-Systems eredménye kedvezően alakult az elmúlt időszakban. A következő időszak arról szól majd, hogy az elhalasztott digitalizációs projektek visszakerülnek a porondra, ráadásul talán egy újraértelmezett, kibővített támogatással, mondta el a Portfolio-nak Gonda Gábor, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója, akivel a 4iG-vel folytatott versenyről, a T-Systems közbeszerzési piaci aktivitásáról, az 5G- és felhő alapú fejlesztésekről és a home office tapasztalatairól is beszélgettünk, de az is szóba került, hogy várható-e a következő időszakban, hogy felvásárolják a T-Systemset. Arra a kérdésre, hogy kapott-e olyan konkrét elvárást, mint Dárdai Pál a Herthánál, hogy hány meccsen, hány pontot, milyen pontátlagot kell hoznia, Gonda Gábor elmondta, hogy a tulajdonosnak nyilván megvannak az elvárásai, de azon túl a sajátjait is megfogalmazta, azt szeretné, hogy fenntartható és profitábilis vállalat legyen a T-Systems.