Jön a Tilray gyorsjelentése, nagyot raliztak a kannabiszcégek

A múlt hét végén erőteljes lefordulást láthattunk a két leginkább sztárolt, kannabisszal foglalkozó vállalat részvényénél, tegnap azonban komoly rali bontakozott ki a papíroknál. Alapvetően az egész szektornak remek napja volt a tegnapi, több részvény esetében is két számjegyű emelkedést láthattunk.

Összességében remek napja volt a kannabisz szektornak a tegnapi, a legtöbb vállalat részvénye feljebb került a kereskedésben, az általunk követett cégek közül például a Cronos Group papírja 7,5 százalékot emelkedett, de feljebb került a GrowGeneration, a Trulieve, a Curaleaf és a Sundial is.

Kiemelkedően jól teljesített a lenti ábrán látható négy vállalat papírja, a sort a Tilrayel lassan összeolvadó Aphria vezette.

28,2 százalékos szárnyalásával elképesztően jó napot zárt a kanadai Aphria részvénye, az emelkedést a csütörtökön elszenvedett esés utáni korrekción túl azzal is lehet magyarázni, hogy a Cantor Fitzgerald amerikai bank egy elemzőjétől jelentős céláremelés érkezett, a korábbi 20,5 dollárról 25,62 dollárra emelte a célárat a céget követő elemző, Pablo Zuanic. A tegnapi emelkedéssel együtt idén 213,6 százalékos a plusz a papírnál.

A Tilray részvénye 19,4 százalékkal került tegnap feljebb, tehát ahogy már megszokhattuk, most is együtt mozgott nagyjából a két, lassan összeolvadó kannabiszcég papírja. A korrekció mellett ok lehetett az optimizmusra az is, hogy a mai kereskedés után teszi közzé a vállalat a negyedik negyedéves jelentését: amennyiben sikerül felülmúlni az elemzői várakozásokat, vélhetően újabb emelkedésre lehet majd számítani. A tegnapi közel 20 százalékos emelkedéssel együtt idén már 319,3 százalékkal került feljebb a Tilray jegyzése.

Címlapkép: Annie Sakkab/Bloomberg via Getty Images