Az extrém időjárás már az amerikai olajtermelést is teljesen hazavágta

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az extrém időjárás az Egyesült Államokban már az olajiparban is fennakadásokat okoz, a napi termelés több mint negyede esik ki a nagy fagyok miatt. Ez főleg annak köszönhető, hogy a leginkább sújtott Texasban található az ország egyik legnagyobb, olajban gazdag területe, a Permi-medence. Az ítéletidő az áramellátásban és a földgáz piacán is komoly problémákat okoz. Ez önmagában fölfelé hajtaná az olajárakat, ugyanakkor több tényező miatt esés látható a Brent és a WTI esetében is.