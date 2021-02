Fordulat a Rábánál, megugrott a bevétel és a profit

A szerdai piaczárás után tette közzé tavalyi negyedik negyedéves, illetve 2020-as számait a Rába, és ahogy arra az előjelek alapján számítani lehetett, a Covid-19 járvány okozta gazdasági visszaesés következtében a tavalyi év jelentős kihívás elé állította a cégcsoportot. Az év során hullámvasúton volt a vállalat üzletmenete, miközben az év első felét a drasztikusan zuhanó kereslet és akadozó ellátási láncok, a második félévet már a visszapattanó aktivitás jellemezte.

Javuló árbevétel

A gazdasági visszaesés globális volta miatt a 2020-as év értékesítési adatai szinte minden fő szegmensben tükrözték a kereslet drasztikus csökkenését. A Rába csoport valamennyi fő piacán jelentős mértékű visszaesés volt tapasztalható. Az értékesítést tekintve a társaság árbevétele a negyedik negyedévben 7,3 százalékkal 10,99 milliárd forintra csökkent a bázisidőszakhoz képest, azonban a második, illetve a harmadik negyedévhez képest szignifikáns javulás látszott.

Üzletági bontásban a bevételek felét szállító Futómű üzletág értékesítése 9,1 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben a bázisidőszakhoz képest, ezzel szemben viszont az Alkatrész üzletágé 0,9 százalékkal bővült, míg a Jármű üzletágé 25,9 százalékos visszaesést mutatott. A Jármű üzletág esetében a jelentős mértékű forgalomcsökkenést alapvetően a honvédségi jármű értékesítések teljes elmaradása okozta, melyhez kisebb részben az export piacok aktivitásának csökkenése is hozzájárult.

Összességében nézve a 2020-as évet, az üzletági árbevételek egyöntetű és jelentős forgalomcsökkenésről tanúskodtak: a Futómű üzletág értékesítése 13,6 százalékkal, az Alkatrész üzletágé 24,3 százalékkal, a Jármű üzletágé pedig 45,7 százalékkal esett vissza 2020-ban a bázisidőszakhoz képest.

Mindennek következtében a 2020-as árbevétel 38,8 milliárd forinton alakult, ami 22,2 százalékos csökkenésnek felel meg az egy évvel korábbihoz képest. Az OTP elemzője egyébként a december elején közzétett Rába-elemzésében 38,4 milliárd forintra számított, tehát ahhoz képest mérsékelten ugyan, de pozitív meglepetést okozott a cég.

Fordulat az EBITDA-ban is

A válság okozta drasztikus megrendeléskiesésre, valamint a jövőre vonatkozó bizonytalanságok növekedésére a menedzsment a termék és technológia fejlesztési programok folytatásával és jövőbe tekintő rugalmas alkalmazkodás stratégiájával válaszolt. A készpénztermelési hatékonyságot illetően látványosak voltak cég által eszközölt válságintézkedések pozitív hatásai: az alacsony kapacitáskihasználtság és a jelentős bér- és energiaköltség oldali nyomás ellenére a negyedik negyedéves készpénztermelési hatékonyság 9,6 százalékponttal javulva 1,7 milliárd forint EBITDA-szintű nyereséget ért el, ami 140,9 százalékkal magasabb, mint a bázisidőszakban, ehhez hasonló mértékű eredményt 2016 végén ért el utoljára a vállalat.

Az egész évet tekintve viszont jelentősen meglátszott az előző három negyedévben tapasztal visszaesés, így a 2020-as EBITDA 2,4 milliárd forinton alakult, ami azonban komoly meglepetésnek számított az OTP 1,5 milliárd forintos várakozásához képest. Ehhez a Futómű üzletág 1,3 milliárd forinttal, az Alkatrész üzletág 576 millió forinttal, a Jármű üzletág pedig 120 millió forinttal járult hozzá.

2008 óta a legnagyobb veszteséget szenvedte el a cég

A Rába adózott eredménye az egy évvel korábbi 146 millió forinthoz képest 610,8 százalékkal 1 milliárd forintra ugrott. Itt a költségcsökkentés játszott szerepet, hiszen a cég a korábbi évhez képest alacsonyabb árbevételen magasabb bruttó nyereséget realizált az értékesítés közvetlen költségének mintegy 1,6 milliárd forintos csökkenésének köszönhetően.

Ezzel szemben az egész évet tekintve a 2019-es 571,5 milliárd forintos profithoz képest 1,1 milliárd forintos adózott veszteséget könyvelt el a vállalat, ami kedvezőbb volt, mint az OTP 1,8 milliárd forintos veszteségről szóló várakozása. A társaság szerint a veszteség oka nagyrészt a készpénzmozgással nem járó hitelátértékelések illetve az adók voltak.

Hullámvasúton az árfolyam

A Rába árfolyama már évek óta lejtmenetben halad, a vállalat még a jó években is nehézségekkel küszködött, és ezt az árfolyam alakulása is tükrözte, a lejtmenetben az esés tavaly márciusban, a pandémia első hullámakor gyorsult be. Miközben az árfolyam a 2020-as évet még 1155 forinton indította, addig március 18-ig 666 forintig zuhant, tehát értékének több mint 42 százalékát elveszítette el bő 3 hónap alatt. Innen jött aztán a felpattanás, majd folytatódott a lejtmenet.

A sztori viszont tavaly novemberben fordult, miután bejelentették, hogy a cég teljes felsővezetését menesztették, feltehetően azért, mert az állam nagytulajdonosként változásokat szeretne a vállalatnál. A piaci szereplők egy része arra számít, hogy a Rábánál bizonyos szintű profilváltás vagy módosulás jöhet, az állam stratégiai szerepet szánhat a társaságnak, amivel az állami és a külföldi megrendelések is felpöröghetnek.

Ez követően durván átárazódott a papír, október végén még 800 forint környékén állt az árfolyam, majd egészen 1625 forintig menetelt, tehát lényegében két hónap alatt megduplázódott, viszont azóta ismét profitrealizálás zajlik, idén 15,3 százalékkal került lejjebb a Rába árfolyama.

