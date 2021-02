A bitcoin egy mellékvágány a JP Morgan elemzője szerint

A legjelentősebb kriptodeviza, a bitcoin egy gazdasági mellékvágány és egyben kimondottan rossz fedezet is az eszközárak esésénél, fogalmazott a JP Morgan elemzője egy kijózanító értékelésében nemrég.

A bitcoin jelenlegi árfolyama jóval magasabb a JP Morgan által becsült valós értékénél, továbbá a befektetési bank szerint az egyre szélesebb körű elfogadottsága megerősíti a ciklikus eszközökkel való együttmozgását a bitcoinnak, ez pedig csökkenti a kriptodevizával való diverzifikálás előnyeit.

A jelenleg több, mint 964 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező bitcoin jegyzése nemrég átlépte az 50 000 dolláros lélektani határt, napról napra új csúcsokat dönt az árfolyam, idén eddig 76,5 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Csak februárban több, mint 50 százalékos szárnyalást láthattunk a bitcoin árfolyamánál, ez leginkább annak volt köszönhető, hogy

a “nagy halak” körében egyre szélesebb elfogadottsága van a kriptoeszköznek.

Többek között a Tesla, a Mastercard és a BNY Mellon is számításba vette már a bitcoint, de a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock is számol a kriptodevizával, az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentumok szerint januárban két BlackRock-alap is vett fel határidős pozíciókat a bitcoin piacán.

Mindezek ellenére persze akadnak még szkeptikusok, akik figyelmeztetnek a szabályozatlan és rendkívül volatilis eszközzel kapcsolatban, ilyen szkeptikus például a JP Morgan is – így fogalmazott nemrég egy elemzőjük:

A kriptodevizák továbbra is a legrosszabb fedezetet nyújtják az eszközárak esésénél, a diverzifikáció lehetősége is kérdéses a termelési költségeknél lényegesen magasabb árfolyamok miatt, miközben a ciklikus eszközökkel való együttmozgás egyre jelentősebb a kriptodevizák széleskörű elfogadottságával.

A bitcoin egyes pártolói szerint a kriptodeviza a “digitális” arany, ami kiváló fedezéket nyújthat az infláció és a gyengülő dollár ellen. Ezt a logikát követve

a JP Morgan szerint a 146 000 dolláros szintig kéne emelkednie a bitcoin árfolyamának hosszú távon,

a piaci kapitalizációja ugyanis csak ezen a szinten érné el az aranybefektetésekét, ha a magánszektor tőzsdei alapokban való kereskedését, az aranyrudakat és az érméket is ide számoljuk.

Az aranynak egyébként közel sincs olyan jó éve eddig, mint a legtöbb kriptodevizának, idén 6,6 százalékos mínuszban áll a jegyzés, jelenleg 1773 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért.

(Reuters)

Címlapkép: 2021 Chesnot via Getty Images