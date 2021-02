A redditesek vezetője igazából nem is egy macska: Így zajlott a GameStop kongresszusi meghallgatása

Csütörtök este zajlott le a GameStop körül január végén kirobbant short squeeze-el kapcsolatos kongresszusi meghallgatás az Egyesült Államokban, az eseményen többek között részt vett a Reddit, a Robinhood, a Citadel Securities és a Melvin Capital vezérigazgatója, illetve persze a mozgalmat elindító, önmagát “Roaring Kitty” néven illető kisbefektető, Keith Gill is. Az eseményen leginkább Vlad Tenev, a Robinhood cégvezére volt a figyelem központjában, a showt viszont Roaring Kitty lopta el végül.

Hogy is volt ez a short squeeze?

Még január végén szabadultak el az indulatok néhány vállalat részvényénél, több cég papírjánál is beindult az öngerjesztő, exponenciális árfolyamemelkedést előidéző short squeeze. Részben a reddites kisbefektetők közösségi kereskedése okozta az egyes esetekben 3 számjegyű árfolyamemelkedéseket, az egész történek “értelmi szerzője” és a mozgalom fórum által kijelölt vezetője az önmagát “Roaring Kitty-nek” nevező kisbefektető, Keith Gill volt.

Egészen elképesztő árfolyamemelkedésnek lehettünk a tanúi mindössze néhány nap leforgása alatt, a redditesek célkeresztjében lévő GameStop árfolyama például

hat nap alatt több, mint 1000 százalékot szárnyalt.

A videojátékokat és kiegészítőket értékesítő GameStop részvényeiben kifejezetten magas shortállomány épült ki, a reddites körökben “polgárháborúként” narrált short squeeze során tulajdonképpen

az volt a legfőbb kisbefektetői motiváció, hogy megkergessék, kiűzzék a helyükről a “gonosz hedge fundokat”.

A GameStopon kívül persze más részvényeket is megtaláltak a reddites befektetők, például a mozilánc AMC papírját is alaposan felhúzták, de a Bed Bath & Beyond, a BlackBerry és az űrkutatással foglalkozó Virgin Galactic részvénye esetében is masszívan emelkedett.

Igaznak bizonyult azonban a mondás, miszerint “minden csoda három napig tart”, közbeléptek ugyanis a szabályozószervek és az online brókercégek, jelentősen korlátozva a részvényvásárlási lehetőségeket a platformokon – élükön a Robinhooddal.

Maximálisan birtokolható mennyiség és opciós ügylet az egyes részvényeknél, forrás: Robinhood

Az intézkedések hatására persze meredeken beszakadtak az árfolyamok, a Gamestop részvénye például közel 85 százalékot esett 4 nap leforgása alatt, de nagyot esett az AMC és a BlackBerry árfolyama is. Ezek a lépések természetesen komoly haragot gerjesztettek a kisbefektetőkben,

sokan jogellenesnek találták az intézkedéseket és perért kiáltottak a wallstreetbets oldalán.

Forrás: reddit.com

A nem mindennapi eseményeket követő fokozott indulatok közepette csütörtökön meg is történt a bizottsági meghallgatás, ahol leginkább Vlad Tenev, a Robinhood cégvezére volt a figyelem központjában.

Tényleg tisztességtelenül járt el a Robinhood?

Összességében elmondható, hogy ellenséges légkörben találta magát a meghallgatáson a Robinhood cégvezére, Vlad Tenev. Amint elkezdte a bemutatkozást és a cégének jellemzését a 34 éves vezérigazgató, a meghallgatáson elnöklő Maxine Waters

egyből fel is szólította, hogy térjen a tárgyra, és arról beszéljen, ami január 28-án történt.

Ezt követően Tenev bocsánatot kért a felhasználóktól a részvényvásárlások korlátozása miatt, ahhoz azonban továbbra is ragaszkodott, hogy a Robinhood semmi rosszat nem tett és nem részesítette előnyben a nagyobb kaliberű üzleti partnereiket a kisbefektetők ellenében, ahogy azt sok kritika tartja. Így fogalmazott a cégvezér:

Mi nem a hedge fundoknak felelünk, hanem a milliónyi kisbefektetőt szolgáljuk, akik nap mint nap kereskednek a platformunkon.

Vlad Tenev az online meghallgatáson, forrás: Getty Images

Tenev elmondása szerint azért voltak kénytelenek bizonyos részvények vásárlását korlátozni, mert a Robinhood megbízásából tevékenykedő üzleti partnereik, az elszámolóházak jelentősen megnövelték a tőkekövetelményt, amit a Robinhoodnak biztosítékként kellett volna képeznie.

A meghallgatás során a bizottság több kérdésére sem tudott kielégítő választ adni a cégvezér, többek között

nem tudta bizonyítékkal alátámasztani állítását, miszerint felhasználóik összesítve több, mint 35 milliárd dolláros (valós és még nem ralizált) profitot halmoztak fel

eddig a Robinhoodon keresztül.

A New York Times szerint a republikánusok valamelyest jobban szimpatizáltak Tenevvel, mint a demokraták, de ők is kritizálták a Robinhood felhasználókkal való januári kommunikációját. Szomorú megjegyzésként elmondható ehhez a témához, hogy egy fiatal kereskedő öngyilkossága miatt nemrég peres eljárás is indult az online brókercég ellen, ahol is a 20 éves kereskedő szülei azzal vádolták a Robinhoodot, hogy unfair üzleti gyakorlatukkal és hanyag magatartásukkal olyan érzelmi nyomást helyeztek Alex Kernsre, amely a fiú halálához vezetett.

Az igazán kemény megjegyzések azonban a demokratáktól érkeztek, Carolyn Maloney New York-i képviselő például így fogalmazott:

Ön fenntartja a jogát arra, hogy menet közben találja ki a szabályokat. Nem hibáztatom az ügyfeleket azért, mert szerintük tisztességtelenül jártak el velük szemben.

Nem manipulált a Reddit, vizsgálat alatt a frontrunning

A Reddit cégvezére, Steve Huffman elmondása szerint a cég folyamatosan figyeli és felülvizsgálja a különböző csoportokat azzal a céllal hogy kiderítsék, manipulálják-e a tartalmat a platformon - ez alól a WallStreetBets sem képez kivételt. Ebből a szempontból nem találták a manipuláció számottevőbb jeleit a fórumon, továbbá azt is kiemelte a cégvezér, hogy a WallStreetBets egy valódi közösség lett:

"...Az önkicsinyítő poénok, a mémek és az egyedi nyelvhasználat is ezt támasztja alá.

Gabriel Plotkin, a Melvin Capital hedge fund alapítója szerint a cég "semmiféle szerepet nem játszott a kereskedési platformokon hozott döntésekben". A Melvin a befektetéseinek több, mint 50 százalékát veszítette el januárban a shortok eladása során Plotkin szerint - ahogy gyarapodtak a hedge fund veszteségei, "közbelépett" a Citadel befektetési vállalat egy komoly összegű készpénz befektetéssel a hedge fundba.

A Citadel cégvezére, Ken Griffin is részt vett a meghallgatáson, aki a Citadel Securities nevű cégnek is a társalapítója, ami ellen korábban

piacbefolyásoló tevékenység miatt indult eljárás.

A vélt piacbefolyásolás a cég üzleti modellje apropóján került szóba azaz az ún. "payment for orderflow" (PFOF) miatt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az árjegyző (esetünkben a Citadel) fizet a brókernek (például Robinhood), hogy hozzá küldje az ajánlatokat és ő teljesítse azokat, elvileg a lehető legjobb áron. Elvileg ennek az eljárásnak is köszönhetően tud a Robinhood ingyenes lenni, ugyanis a bevételeket nem az ügyféltől, hanem az árjegyzőtől kapja a cég. Ez alapvetően még jól is hangzik, de a másik oldala az a történetnek, hogy a Citadelt többször bűnösnek találták és megbírságolták a közelmúltban, mert

a kisbefektetők ajánlatai előtt a saját ajánlataikat teljesítették, ezzel "jó előre benne voltak a buliban",

ezt nevezik frontrunningnak. Ezt konkrétan nem ismertek be a csütörtöki meghallgatáson, de a kongresszusi tagok feszegették a témát.

A felmerült kérdésekre reflektálva úgy fogalmazott Griffin, hogy az "ő üzleti modelljük milliónyi kisbefektetőnek spórolt meg dollármilliárdokat" azzal, hogy jobb árfolyamon kínálták az ügyletek teljesülését.

Keith Gill igazából nem is egy macska

Végül, de nem utolsó sorban a mozgalom vezéralakja, az önmagát "Roaring Kitty" névvel illető Keith Gill is megszólalt az online meghallgatáson,

bejelentkezése elején rögtön be is dobott egy fricskát, amivel el is vitte az eseményen a showt.

Van néhány dolog, ami nem vagyok. Nem vagyok macska. Nem vagyok intézményi befektető. Hedge fund sem vagyok.

- így kezdte beszédét Gill, a nemrég futótűzként elterjedt YouTube videóra utalva, amiben egy ügyvédet láthatunk véletlenül bekapcsolva hagyott macskás filterrel, amit sajnálatos módon asszisztensi segítséggel sem sikerült egyhamar eltávolítani - zavarában annyit mondott a szóban forgó ügyvéd, hogy ő nem egy macska - nem mintha nem pont ezt mondaná egy macska is, jegyezték meg sokan a komment szekcióban.

Komolyra fordítva a szót Gill elmondta, hogy

a GameStop befektetése fundamentális alapokon történt még 2019-ben, nem piacmanipuláló céllal kereskedett.

Szerinte nagyon alulértékelt volt akkoriban a vállalat papírja, a csőd szélére kerülésnek pedig aránytalanul túl nagy valószínűséget tulajdoníthattak a befektetők. Azt azonban elismerte, hogy az "elég agresszív" befektetői hozzáállása és temperamentuma nem való mindenkinek, ám elmondása szerint a jelenlegi árfolyamnál még most is szívesen vásárolná a GameStop részvényeit.

Így fogalmazott az őrülettel kapcsolatban Gill:

Ami januárban történt, az csak azt bizonyítja, hogy a részvényekkel való kereskedés nagyon rizikós. Nem az én posztjaim okozták a dollármilliárdok GameStopba való áramlását.

Az eseményen végül konkrét intézkedés nem született, további körök várhatók még az ügyben – mivel a mostani meghallgatáson sem az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC), sem a pénzügyi felügyelet (FINRA) nem képviseltette magát, a konkrét szabályozások és esetleges büntetések még váratnak magukra.

Címlapkép: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images