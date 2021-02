Záporozó gyorsjelentések mellett emelkednek a tőzsdék

A kifejezetten erős tavalyi harmadik negyedév után a negyedik negyedév már valamivel gyengébb lett a Molnál, a befektetők által leginkább figyelemmel követett eredménysorokon a Mol alacsonyabb eredményt szállított, mint amire az elemzők számítottak. Érdemes azonban kiemelni a fogyasztói szolgáltatások üzletágat, ami ezúttal is bravúros teljesítményt nyújtott, és alaposan javította az összképet, de a Mol sztárja így is csak ellensúlyozni tudta a többi szegmens alacsonyabb számait. Ellenben sokkal biztatóbb, hogy a vállalat nem csak teljesítette a 2020-as célkitűzéseit, de az EBITDA és a szabad készpénztermelés tekintetében jóval meg is haladta azokat, és a beruházások mértéke is a kitűzött kereteken belül tudott maradni. Ezen felül jövőre még magasabbra tette a lécet a menedzsment, ami magabiztosságra utal. Befektetői szemszögből pedig kifejezetten vonzónak tűnik jelenleg a Mol árazása P/E alapon, és a technikai kép sem mondható rossznak.