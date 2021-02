Csúnya, ami a kriptopiacon zajlik, nagyot esett a bitcoin árfolyama

Az általánosan kedvezőtlen piaci hangulat mellett esik a bitcoin árfolyama is, több mint 8 százalékos mínuszban is járt a jegyzés azt követően, hogy tegnap még új csúcson járt az árfolyam, megközelítve a 60 ezer dollárt. Az látszik ma, hogy nem csak a bitcoin, hanem az azzal általában tandemben mozgó altcoinok árfolyama is jellemzően esik.

A bitcoin árfolyama kis túlzással napi szinten döntötte a rekordokat az elmúlt hetekben, viszont ma megérkezett a korrekció és markáns esést látunk a kriptodevziák piacán. Vasárnap egyébként 58 352,8 dollárnál új történelmi csúcsra emelkedett a bitcoin árfolyama, innen érkezett ma a korrekció, mely során egészen 53 505,7 dollárig esett a jegyzés, ami 8,1 százalékos esésnek felel meg. Az igazsághoz azért hozzátartozik az is, hogy a bitcoin még a mai eséssel is 87,5 százalékos pluszban van idén.

Érett már a korrekció a bitcoinnál, hiszen az elmúlt időszakban masszívan emelkedett a kriptodeviza árfolyama és az RSI is lényegében a Tesla február 8-i bejelentése óta 70 fölött állt, azaz folyamatosan túlvettséget jelzett az elmúlt két hétben, de még most is 71-es az indikátor értéke a napi grafikonon. Heti charton egyébként 80 fölött van az RSI, míg havin több mint 90 ponton, tehát a hosszabb időtávokon továbbra is masszív túlvettségről beszélhetünk.

A JP Morgan szerint a bitcoin volatilitása várhatóan a jövőben is velünk marad, hiszen a piac likviditásának csökkenésével együtt a volatilitás is megnövekszik és a kisebb ügyleteknek is aránylag magas hatása lesz az árfolyamra.

Ahogy egyébként lenni szokott, a bitcoin magával rántotta az egész kriptodeviza piacot is, az ethereum árfolyama jelenleg 5,3 százalékos mínuszban van.

Míg a bitcoin cash például 5,8 százalékot esett.

A fontosabb kriptodevizák között jelenleg egy kivételt látunk ma, a Ripple-t, melynek árfolyama 3,9 százalékos pluszban áll jelenleg.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images