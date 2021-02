Már megint gond van egy Boeing-géppel - Több gép repülését felfüggesztették

A hétvégén a United Airlines Honoluluba induló 328-as járata, amit egy 777-200 tipusú géppel teljesített a vállalat, kényszerleszállást volt kénytelen végrehajtani Denver nemzetközi repülőterén a felszállás után nem sokkal, miután a jobboldali hajtóművével problémák léptek fel. A közelben olyan roncsokat találtak, amelyek a hajtómű borításából származhatnak. Személyi sérülés nem történt, a 229 utas és a 10 fős személyzet közül senki sem sérült meg az incidensben - írja a Reuters.

Debris from a Boeing 777 fell onto Denver suburbs during an emergency landing Saturday, with one very large piece narrowly missing a home. The plane landed safely and nobody aboard or on the ground was reported hurt. https://t.co/09qcYxbMcT