Nagyot estek a techpapírok, de a Dow Jones pluszban zárt

Az ázsiai tőzsdéken vegyes volt a hangulat hétfőn, Európában és Amerikában pedig eséssel indult a hét, ami részben az infláció megugrásával kapcsolatos aggodalmaknak tudható be. Ezek miatt emelkednek a kötvényhozamok, az pedig rontja a vállalati értékeltséget, így hétfőn az egyébként is feszítettebb értékeltségű amerikai technológiai szektor részvényeit jobban megütötték. A Nasdaq végül 2,5%-os mínuszban zárt, az S&P500 is 0,8%-ot esett, de a Dow Jones enyhe pluszt btudott összehozni. Az inflációs aggodalmak miatt az arany megugrott, ismét 1800 dollár felett jár kissé.