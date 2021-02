Nem javul a hangulat, az amerikai tőzsdék is mínuszban indítják a napot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdéken vegyes volt a hangulat hétfőn, Európában pedig eséssel indult a hét, ami részben az infláció megugrásával kapcsolatos aggodalmaknak tudható be, de az emelkedő kötvényhozamok is nyomást gyakorolnak a részvénypiacra. Ugyanezen indokok miatt rossz a hangulat a tengerentúli tőzsdéken is, a három vezető amerikai index kivétel nélkül lejjebb került a hétfői kereskedésben.