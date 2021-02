Az OTP a legtranszparensebb hazai tőzsdei cég, de egy midcap is felfért a dobogóra

Tovább javult a hazai tőzsdei vállalatok transzparenciája, mindegyik magyar cég jobb eredményt ért el az idei felmérésünkben, mint egy évvel korábban. A blue chipek továbbra is az élmezőnyben vannak, de a midcapek is kezdik beérni őket, sőt, idén egyikük felállhatott a dobogó harmadik helyére - derül ki a Portfolio idén már 20. alkalommal elkészített transzparencia-felméréséből, amelynek szakmai partnere a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) volt, és amely 19 bank, befektetési szolgáltató és alapkezelő bevonásával készült.



Az idei felmérés alapján a legtranszparensebb hazai tőzsdei vállalat az OTP lett, a bankot a Mol követi a listán és idén a dobogóra felfért egy midcap is, a Graphisoft Park a harmadik helyet szerezte meg.



A hazai tőkepiac egyik legfontosabb eseményén, a BÉT Legek díjátadón a Tőzsde az előző év kiemelkedő teljesítményeit díjazza, a ma megtartott eseményen a Portfolio felmérése alapján a BÉT a kibocsátói transzparencia díjat az OTP-nek, a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat a Graphisoft Parknak, a legjobb befektetői kapcsolattartónak járó díjat pedig Réthy Róbertnek, a Mol befektetői kapcsolatok vezetőjének adta át.

Ismét első az OTP

A tavalyi transzparencia-felmérésben három blue chip állt a dobogón, sorrendben az OTP, a Mol és a Magyar Telekom. Közülük az OTP meg tudta tartani vezető helyét 2020-ban, a Mol pedig ismét a második helyet szerezte meg. A harmadik helyről viszont egy midcap letaszította a Magyar Telekomot, a tavalyihoz képest jelentős javulással a Graphisoft Park lett a harmadik helyezett.

A top 5 helyezett mindegyikénél emelkedett a transzparencia-pontszám az egy évvel ezelőtti helyzethez képest.

Az OTP összesített pontszáma 9 fölé emelkedett a 10 fokozatú skálán, míg tavaly már 9 alatti pontszámmal nyerni lehetett a legtranszparensebb magyar tőzsdei vállalat címéért folytatott versenyben.

Örömteli, hogy a kisebb vállalatok is felnőnek a legnagyobbak mellé a transzparencia tekintetében, a Graphisoft Park és a Nyomda mindig is az erősebbek közé tartozott a felmérésben és már stabilan bekerülnek a top 5-be, tavaly a negyedik és az ötödik helyet szerezték meg. Idén a Nyomda eggyel hátrébb került, csak az ötödik helyre fért fel, miután a Graphisoft Park jelentős, fél pontnyi javulással a harmadik helyre ugrott fel.

A BÉT legek díjazottjai között a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói transzparencia díját idén az OTP nyerte el.

Változás a BUX-tagoknál

Két évvel ezelőtt mindegyik BUX-tagnál csökkent a transzparencia-pontszám, tavaly már több olyan vállalat volt, ahol javulás látszott, idén pedig egyértelmű a pozitív trend. Mindegyik BUX-vállalatnál emelkedett az össztranszparencia-pontszám tavalyhoz képest, és érdemes kiemelni, hogy az elmúlt években gyengén szereplők látványos javulással elkezdtek felzárkózni. Az alacsony bázisról nagyot emelkedett a 4iG, tavaly még a 3 pontot sem érte el, most pedig 6 feletti az átlagos pontszáma, 1 pont feletti emelkedés volt a pontszámban a PannErgynél, az AutoWallisnál, az Appeninnél és az Opusnál is.

A transzparencia-felmérésben élen álló vállalatok csak kisebb javulást mutattak, ami nem meglepő annak fényében, hogy eleve magasabb bázisról indultak. A blue chipek közül a legnagyobb javulást a Richter könyvelte el, bár ez idén sem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön a top5 vállalat közé, megőrizte a tavalyi hatodik helyét.

A módszertan



Felmérésünkben hat szempont alapján értékelhették az elemzők és alapkezelők a BUX-indexben szereplő társaságokat, a hazai cégeket 1-10-es skálán (1 a legrosszabb, 10 a legjobb) osztályozhatták.



Az első szempont a társaság egészének transzparenciája, de rákérdeztük arra is, hogy mennyire hitelesnek a tájékoztatás az egyes cégeknél, és arra is, hogy az ad-hoc információk milyen minőségűek, ezen felül értékelhették az alapkezelők és az elemzők a befektetői kapcsolattartók felkészültségét, továbbá azt is, hogy milyen minőségű gyorsjelentéseket tesznek közzé a társaságok.



A felmérésben idén a következő cégek elemzői és alapkezelői vettek részt: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Allianz Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Concorde Értékpapír Zrt., Danube Capital, Dialóg Befektetési Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Securities, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A kategóriák

Az első kategóriában, ami a társaság egészének transzparenciájáról szól, az abszolút első helyezett, az OTP állt az élre, 9 feletti pontszámmal. A Graphisoft Park ebben a kategóriában is nagyot javított, így szintén 9 feletti pontszámmal felért a második helyre. Az összesítésben hatodik helyen végző Richter néhány kategóriában be tudott kerülni a legjobb öt közé, ilyen volt például a társaság egészének transzparenciája. A harmadik és a negyedik helyen a Mol és a Magyar Telekom végzett, mind a két vállalatnál volt javulás a pontszámban.

A tájékoztatás hitelessége szerint ahogy tavaly, úgy idén is az OTP végzett az élen, a második a Graphisoft Park, a harmadik a Mol lett, az első három sorrendje változatlan az egy évvel korábbi helyzethez képest. A tavalyi negyedik helyezett Magyar Telekom kikerült a top 5-ből, idén a negyedik helyet a Nyomda szerezte meg, a Richter pedig felért az ötödik helyre az előző évi hatodikról.

Az alkalomszerűen adott információk minősége alapján nagyot javított tavalyhoz képest pontszámban a Graphisoft Park és a Nyomda, ami a második és a negyedik helyhez volt idén elegendő. Az OTP itt is az élen végzett, a harmadik helyet pedig a Mol szerezte meg, alig lemaradva a Graphisoft Parktól. A top5 szereplő mindegyike tudott valamennyit javítani tavalyhoz képest.

A befektetői kapcsolattartó alkalmassága kategóriában tavaly a Mol IR-részlegét tartották a legkiválóbbnak a megkérdezett hazai elemzők és alapkezelők, idén azonban az OTP jött fel az első helyre. Bár mind a két vállalatnál javult a pontszám, az OTP-nél nagyobb mértékű volt az emelkedés. A midcapek közül a Nyomda végzett legelöl, összesítésben a harmadik helyet megszerezve. Összességében elmondható, hogy nagyon magas pontszámokat kaptak a top 5 vállalat befektetői kapcsolattartói, az első négy helyezett átlagos pontszáma 9 felett volt, ami nem fordult elő a többi kategória közül egyiknél sem.

Tavaly a Mol gyorsjelentéseit értékelték a legjobb minőségűre a felmérés résztvevői, idén azonban itt is átvette a vezetést az OTP, a Mol pedig a második helyre csúszott vissza. Ebben a kategóriában a többivel ellentétben nem volt egyöntetű javulás, a Mol és az ötödik helyezést megszerző Richter pontszáma is csökkent az egy évvel korábbi helyzethez képest. Az OTP jelentősebb, több mint 0,7 pontos javulást tudott felmutatni, így szerezve meg az első helyet. A midcapek közül a Graphisoft Park került be a top 5-be a gyorsjelentés minőségét tekintve, a harmadik helyet megszerezve.

Az OTP és a Mol mellé felfért egy midcap a dobogóra

2020-hoz hasonlóan 2021-ben is az OTP szerezte meg az összesített transzparencia alapján az első helyet. A piaci szereplők nagyra értékelik a befektetői kapcsolattartó csapat, annak vezetője, Pataki Sándor, és Bencsik László vezérigazgató-helyettes szakértelmét. Az OTP szakemberei számtalan befektetői eseményen, prezentáción, konferencián, háttéreseményen vesznek részt, ahol az intézményi befektetők személyesen is információkat szerezhetnek a bankcsoport és az iparág működéséről. A piaci szereplők értékelik az OTP működéséről elérhető adatok széles palettáját, a részletes negyedéves és éves beszámolóktól az online elérhető adatbázison keresztül a részletes befektetői prezentációkig.

A Mol szintén megőrizte tavalyi pozícióját, idén is a második helyet szerezte meg. Bár ezúttal a kategóriák közül csak egyben tudott az első helyre kerülni, a befektetői napját a legjobbnak tartják a felmérésben szereplő vállalatok

Az egy évvel korábbi, kategórián belüli második hely után a 2021-es szavazáson a Graphisoft Park szerezte meg az első helyet az összesített transzparencia alapján a hazai, tőzsdén jegyzett midcapek között, érdemes kiemelni, hogy összetettben két blue chipet, a Richtert és a Magyar Telekomot is maga mögé utasította. A megkérdezettek nagyra értékelték, hogy a vállalatnál több személy, Bojár Gábor, az igazgatótanács elnöke, Kocsány János, vezérigazgató és Bihari Sándor, gazdasági igazgató és befektetői kapcsolattartó is elérhető a társasággal kapcsolatos kérdésekben. A Graphisoft Park évek óta publikál részletes negyedéves és éves beszámolókat, transzparensen mutatja be a vállalati eseményeket, mint 2020-ban, amikor egy szokatlanul nagy összeget, a cég teljes kapitalizációjának közel negyedét fizették ki a részvényeseknek.

A BÉT Legek díjazottjai között a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat tavaly az ANY Biztonsági Nyomda kapta, idén a Graphisoft Parké lett a cím.

Befektetői kapcsolattartás

A Portfolio felmérése alapján a BÉT a befektetői kapcsolattartókat is díjazta, akiket a piaci szereplők olyan szakembereknek tartanak, aki aktívan részt vesznek a kis- és nagybefektetőkkel történő kapcsolattartásban, és akik tevékenységükkel sokat tesznek a hazai tőkepiac fejlődéséért. A kategóriában 2019-ben osztottak először díjat, abban az évben, tavaly és idén is Réthy Róbert, a Mol befektetői kapcsolatok vezetője lett az első helyezett a piaci szereplők szavazatai alapján. A megkérdezettek szerint Réthy Róbert az elemzőkkel, alapkezelőkkel is aktívan tartja a kapcsolatot, iparági szakértelme, kapcsolatrendszere kiemelkedő, olajipari és energetikai témákban naprakész tudással segíti a piaci szereplőket.

A felmérésben résztvevő elemzőházaktól és alapkezelőktől érkező szavazatok alapján szoros volt a verseny az első helyért, Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok területének vezetője 5 szavazattal lett a második, a harmadik helyet Pandi Zoltán szerezte meg 4 szavazattal, aki nyáron vette át a befektetői kapcsolattartó pozíciót a Magyar Telekomnál.