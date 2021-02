Baljós előjelek a chiphiány szívéből: nincs elég víz

A tajvani chipgyártók kamionnal hordják a vizet egyes üzemeikhez, miután a szigeten szigorúbb vízellátási korlátozások léptek életbe az aszály miatt, ez pedig súlyosbíthatja a chiphiányt a globális autóiparban.

A globális chiphiány miatt egyes autógyártók már kénytelenek voltak csökkenteni a gyártást, és több ország, köztük az Egyesült Államok és Németország is Tajvanhoz fordult segítségért a chiphiány elhárításához.

Tajvan szerepe kulcsfontosságú a globális technológiai ellátási láncban, és most csütörtöktől az országban tovább korlátozzák a gyárak vízellátását az ország középső és déli részén található városaiban, ahol rengeteg fontos üzem van.

Az ország középső és déli régióiban található tározókban a vízszint 20 százalék alá csökkent miután az elmúlt néhány hónapban csak ritkán esett csapadék, és a nyáron nem volt tájfun.

A legrosszabbra készültünk. Reméljük, hogy a cégek képesek csökkenteni a vízfelhasználásukat 7-11 százalékkal

– mondta tajvani gazdasági miniszter kedden.

Miután az előrejelzések alapján várhatóan a következő hónapokban is csak mérsékelt esőzésre lehet számítani, a Taiwan Water Corporation a héten arról számolt be, hogy a sziget a „belépett a legnehezebb pillanatba”.

A világ legnagyobb chip bérgyártója, a Taiwan Semiconductor (TSMC) a héten elkezdett vízszállító teherautókon vizet szállítani a sziget területén található létesítményeinek ellátásához.

Készülünk a jövőbeni vízigényünkre

– közölte a cég a Reuters szerint. A lépést úgy írták le, mint egy „nyomásteszt”. Emellett arról is tájékoztatott a vállalat, hogy a helyzet idáig nem érintette a gyártást. Egyébként a Vanguard International Semiconductor, és a United Microelectronics is hasonló lépésre szánta el magát, és arról számolt be, hogy eddig nem volt hatással a gyártásra a helyzet.

A Vanguard emellett azt is közölte, hogy Hszincsu városában elkezdett fúrni, hogy onnan szállítson vizet a gyáraihoz.

A tajvani tech cégek egyébként már régóta panaszkodnak a krónikus vízhiány miatt, amely csak még akutabb lett, miután a gyárak növelték a kitermelést a USA-Kína kereskedelmi háborút követően.

Címlapkép: Maurice Tsai/Bloomberg via Getty Images