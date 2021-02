Visszatért az őrület – Összeomlott a Reddit és felrobbant a GameStop

Borzalmas érzés, mikor az ember megnéz egy filmet vagy egy sorozatot aminek a narratíva effektíve félbevágásával van vége, és tudja, hogy adott esetben még éveket kell várnia a történet folytatásra. Na a GameStop esetében nem ez az a helyzet, hiszen egy hónap sem telt el a részvény elképesztő száguldása óta, és máris újraindult az őrület, a reddites csorda ámokfutásának köszönhetően a GameStop részvényeinek kereskedését kétszer szüneteltették tegnap, miután az árfolyam több mint duplájára nőtt a szerda délutáni kereskedésben.

104 százalékos volt az emelkedés pillanatokkal a piaczárás előtt, amikor is második alkalommal szüneteltették a kereskedést. A zárás után sem hagyott alább a lendület, miután újraindult a kereskedés, a zárás utáni további 83,2 százalékot rántottak az árfolyamon, ami így 168 dolláron várja a csütörtöki nyitást, tehát 273,6 százalékkal van magasabban az árfolyam a keddi záróárhoz viszonyítva.

A frankfurti tőzsdén ma 220 százalékos pluszban van a GameStop árfolyama, miután óriási réssel nyitott.

Mindeközben tegnap este a Reddit, a kisbefektetői csorda online otthona ideiglenesen összeomlott, de a cég nem közölte, hogy mi okozta a leállást, csak arról számolt be, hogy azonosította a hibát és kijavította, majd a rendszer elkezdett helyreállni.

