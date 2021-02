A techpapírok javítottak a hét utolsó kereskedési napján

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A héten eddig többnyire oldalazást láthattunk a vezető európai részvényindexeknél, a tengerentúlon azonban az emelkedő kötvényhozamok apropóján elkezdtek az infláció növekedésétől tartani a befektetők, így a vezető börzéknek eddig kimondottan rossz hetük volt. Rövid iránykeresést követően tegnap is lefordultak az amerikai tőzsdék, lejjebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is annak ellenére, hogy kedvező munkanélküliségi adatok érkeztek. Az ázsiai tőzsdéken ma kimondottan rossz hangulatban telt a kereskedés, Európában is rossz piacnyitást láthattunk, a legtöbb ország vezető indexe jócskán lejjebb került a kereskedésben. A koradélutáni órákban valamelyest enyhült az eladói nyomás a kontinensen, de a legtöbb ország indexe így is negatív tartományban zárt, ahogy a BÉT is. Az Egyesült Államokban a mai kereskedésben az esések után törvényszerűen következő erősebb vételi kedv, illetve a hozamemelkedés miatt még mindig borús hangulat vívott csatát, vegyes eredményekkel.