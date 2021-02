Napelemes rendszert szeretnél otthonfelújítási támogatásból? Újabb fontos határidő közeleg

Hamarosan több fontos változás jön a háztartási méretű kiserőművek, így a lakossági napelemes rendszerek telepítésével kapcsolatban, melyek megdrágíthatják a beruházást és elnyújthatják a megtérülés idejét. Közben az otthonfelújítási támogatás miatt a megrendelések a sokszorosára ugrottak, az igények pedig a nagyobb méretű rendszerek felé tolódtak el a pályázat kiírása óta - mondta el Székely András, a napelemes rendszerek telepítésével és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

Az engedélyeztetési folyamatot érintő leglényegesebb újdonság, hogy az elosztói szabályzat módosulása értelmében 2021. április 30. után a 2,5 kilovoltampert meghaladó csatlakozási teljesítményű (>2,5 kW) háztartási méretű kiserőművek (hmke) igénybejelentése kizárólag háromfázisú csatlakoztatással lehetséges.

A jelzett határidőig a korábbi szabályok szerint is benyújtható a csatlakozási igény, ebben az esetben az elosztói engedélyes az igényt befogadja és a korábbi szabályok szerint elbírálja. Az április 30-ig beadott csatlakozási kérelmekben 5 kW teljesítményhatárig még megengedett az egyfázisú csatlakozás. 2021 májusától viszont kizárólag a következő műszaki tartalmú igények fogadhatóak be:

Egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra,

2,5 kVA felett csak háromfázisú csatlakoztatás megengedett,

Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE-nél a fázis aszimmetria maximum 2,5 kVA lehet.

Egy 2,5 kW teljesítményű rendszer átlagosan egy havi 10 ezer forint körüli villanyszámla kiváltására elegendő, de ez több mindentől függ, elsősorban a tető fekvésétől, dőlésszögétől, beárnyékoltságától. Vagyis a villamosenergia-hálózat védelmét szolgáló változás mindenkit érint, aki ennél nagyobb villanyszámla "nullázása" céljából szeretné a napelemet a tetőre telepíttetni.

Ha tehát valaki 2,5 kW-nál nagyobb napelemes rendszert szeretne, viszont csak egyfázisú villanyórával rendelkezik, annak

vagy nagyon kell sietnie, hogy még a régi feltételek vonatkozzanak rá, vagy - április 30. követően beadandó csatlakozási igény esetén - kérelmeznie kell a fázisbővítést a területileg illetékes szolgáltatónál.

A döntést talán megkönnyíti, hogy a háromfázisú inverter 2,5 kW feletti kötelezővé válása, illetve a villanyóra teljesítménybővítése jócskán megemeli a napelemes beruházás árát. A teljesítménybővítés időigényes folyamat, ráadásul erősen ajánlott a hmke engedélyeztetésével nem egyidőben kezdeményezni, mert azzal nem hogy nem nyerünk időt, de jelentősen elnyújthatja az eljárások időtartamát.

Százezres nagyságrendű többletköltséget jelenthet

Egy ilyen jellegű kötelezettség egyrészt az inverter árában jelent 15-30 százalék különbséget, hiszen egy 2,5 - 5 kVA teljesítményű 3 fázisú inverter esetén 30 000-100 000 forint közötti többletköltséget jelenthet egy ugyanekkora teljesítményű 1 fázisú inveterrel szemben. A másik drágító tényező maga a fázisbővítés költsége. 1 fázisú mérőhelyek 3 fázisúra történő átalakítása rosszabb esetben szintén több tízezer forinttól akár százezres nagyságrendig terjedő tételt is jelenthet - mondta el Székely András, a napelemes rendszerek telepítésével és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője a Portfolio érdeklődésére.

Azonban az április 30-i határidő, illetve a változó csatlakozási feltételeket rögzítő elosztói szabályzat ügye még nem lefutott. Székely András elmondása szerint az egyes invertergyártókkal és az iparági egyesülettekkel együtt azon vannak, hogy vizsgálják felül az új szabályozást, bízva benne, hogy kedvezőbb feltétlekkel és tágabb határidővel vezetik majd be a változást, hiszen a jelenleg meghatározott határidő szinte tarthatatlanul közeli.

Van egy másik ok is, ami miatt érdemes lehet hamarosan elindítani a folyamatot: A jelenlegi, kedvező szaldó elszámolás csak akkor vonatkozik a támogatásból megvalósuló hmke-re, ha június 30-ig megszületik a villamosenergia-vásárlási szerződés, illetve nyilatkozat. Ehhez pedig célszerű február végéig elindítani a beruházást, amint azt korábban Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke jelezte. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az új, bruttó elszámolási rendszer pontosan milyen átvételi árakat fog tartalmazni. Bár az új konstrukció kialakításába bevont szakmai szervezetek szerint azon dolgoznak, hogy annak feltételei ne legyenek rosszabbak, mint a jelenlegi elszámolás, az általános iparági várakozás azért az, hogy ennél kevésbé lesz nagyvonalú.

A tervezgetés során azt is érdemes figyelembe venni, hogy az otthonfelújítási támogatás alaposan megdobta a lakossági napelemes rendszerek iránti érdeklődést, sok telepítő cég kapacitásai hónapokra előre foglaltak, ami alaposan lelassíthatja a telepítés folyamatát. A cégek többnyire a napelemes rendszer engedélyeztetési eljárását is magukra vállalják, viszont jelenlegi rendkívüli leterheltségük nyilván ennek ügymenetét is érinti.

3-6 helyett inkább a 8-20 kWp teljesítményű rendszereket keresik

Az elmúlt 2 hónapban sokszorosára ugrottak a megrendeléseink az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami nagymértékben az otthonfelújítási támogatásnak, illetve annak feltételrendszerének köszönhető. A kollégák enyhén szólva sem unatkoznak, mióta 2021 januárjában elindult a támogatási rendszer – fogalmaz az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

Az 50 százalékos támogatási intenzitás és a pályázat komplexitása miatt teljesen érthető módon sokan nem csak a jelenlegi villanyszámla, hanem a fűtés kiváltásában is gondolkoznak. Ezen okból kifolyólag a támogatás előtti időszakban jellemző 3-6 kWp teljesítménnyel szemben egyre gyakrabban rendelnek tőlünk jóval nagyobb, 8 - 20 kWp méret közötti lakossági napelemes rendszereket. Örömmel tapasztaljuk, hogy a pályázati „ingyenpénz” miatt még inkább a magasabb garanciával rendelkező, valóban minőségi napelemeket keresik az emberek, amivel értékálló, tartós beruházást valósíthatnak meg. Az extra igények tekintetében így megrendelőink között kevésbé a dizájn, sokkal inkább a tartósság szem előtt tartása a jellemző – mondta.

Ami a támogatás feltételei között rögzített bruttó 450 ezer forintos értékhatárt illeti, Székely András szerint bár valóban vannak olyan ügyfelek, akik terveiket nem tudnák ilyen feltételekkel megvalósítani, azonban, mivel az igények a nagyobb méretű rendszerek felé tolódtak el a pályázat kiírása óta, az esetek nagy többségében ez nem jellemző – legalábbis a hálózatra visszatápláló napelemes rendszereknél. Más a helyzet a hálózati csatlakozással nem rendelkező, akkumulátoros “sziget üzemű” rendszereknél. Ezek esetében még a nagyobb teljesítményű üzembiztos napelemes rendszerek is gyakorlatilag megvalósíthatatlanok a bruttó 450 ezer forint/kWp értékhatár alatt.

