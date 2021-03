Már a koronavírus-járvány előtti szinteken a BUX, közel a történelmi csúcs

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A BUX jól teljesített februárban, 0,7 százalékkal került feljebb a hónap során, amit segített a relatíve kedvezőbb nemzetközi hangulat is, egyedül a technológiai cégekben gazdag Nasdaq teljesített gyengén. A befektetőket elsősorban a növekvő kötvényhozamok és az inflációval kapcsolatos aggodalmak bizonyították el. A koronavírus-járvány alakulását kettősség jellemzi, hiszen néhol megindult a harmadik hullám is. A BÉT forgalma ebben a közegben alacsonyabb volt a januárihoz képest, de a teljesítménye jó volt, főleg a Richter és a Magyar Telekom tudott emelkedni. A brókercégek rangsorában is volt némi mozgás, a Wood bonyolította a legnagyobb forgalmat a hónapban, míg a Concorde volt a második és az Erste a harmadik.