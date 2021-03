Itt a nagy meglepetés, jöhetnek a még magasabb olajárak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap tartotta szokásos havi találkozóját az olajkartell, ahol a legtöbb elemző előzetesen arra számított, hogy a tagországok megemelik majd a kitermelésüket az olajár január óta mutatott erős teljesítménye miatt. Emellett azt is várták, hogy Szaúd-Arábia felhagy áprilistól korábban önkéntesen vállalt további jelentős megszorításaival. Ehhez képest óriási meglepetésre a becsültnél jóval kisebb termelésnövelésben állapodtak meg az olajnagyhatalmak, és a szaúdiak is egy hónappal meghosszabbították a vállalásukat. Az olajárak így nagyobb raliba kezdtek, és ez az üzemanyagárakra is negatívan hathat majd.