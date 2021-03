Streaming-háború: ki áll most nyerésre?

A koronavírus-járvány következtében az otthon ragadt társadalomnak nem sok szórakozási lehetősége maradt, az elérhető opciók közül talán egyik legnépszerűbb a film-, illetve sorozatnézés. Manapság a TV és a rádió egyre inkább a háttérbe szorul és a különböző streaming platformokon fogyasztjuk a tartalmakat, ami a szegmensben tevékenykedő cégek gyors növekedéséhez vezet. Bár látszik az, hogy az úttörőnek számító Netflix továbbra is a legnépszerűbb streaming platform, a versenytársak gyorsan zárkóznak fel a fogyasztókért folyó streaming-háborúban.

Streaming-háború

Az elmúlt néhány évben számos vállalat indított streaming szolgáltatást remélvén, hogy képesek lesznek kihasználni a digitális média felé való elmozdulás trendjét. Így indult el a streaming-háború.

Miután a Netflix egy kis DVD-kölcsönzőből a világ egyik legnagyobb vállalatává vált, lényegében minden médiacég, a Disneytől kezdve az Apple-ig követte a vállalat példáját és saját streaming szolgáltatást indított. Hasonlóképp az audioiparban is régóta elfogadott már a Spotify előtérbe kerülése és üzleti modellje, mivel a streaming már sokak számára a tartalomfogyasztás elsődleges formájává vált.

A koronavírus-járvány a digitalizáció előtérbe kerülésével a streaming népszerűségének növekedését is felgyorsította, az elmúlt egy évben a különböző előfizetői szolgáltatások masszív növekedést értek el. Bár várható volt, hogy sok új szolgáltatás fog elterjedni időközben, de talán ekkora növekedésre kevesen számítottak.

A Visualcapitalist összegyűjtötte azokat az előfizetős videó, audio, és hírszolgáltatásokat, amelyek legalább 5 millió előfizetőt számlálnak, így látszik, hogy 2020-ban ki állt az iparág csúcsán. Az adatok egyébként az FIPP-től és a vizsgált vállalatoktól származnak.

Óriások: Netflix és Amazon

A streaming szegmens csúcsán két vállalat található, az egyik azért, mert elsőként lépett, a másik pedig, mert konglomerátum révén igen komoly erőforrásokat tudott mozgósítani, illetve ki tudta használni a méretéből származó előnyöket.

Több mint 200 millió globális előfizetővel a Netflix abból kovácsolt előnyt, hogy a streaming úttörőjeként a legismertebb névvé vált a szegmensben. Bár Amerikában a növekedés már stagnálni látszik, a globális elérésnek (több mint 190 országban van jelen) és az eredeti tartalmaknak (több mint 70 saját gyártású film beütemezve 2021-re) köszönhetően a Netflix 50 millió előfizetővel jár a legközelebbi versenytársa előtt.

A sztori hasonló az audiopiacon is, ahol a Spotify 144 millió fős előfizetői bázisa több mint duplája az Apple Musicnek, amely a legközelebbi versenytárs 68 millió előfizetővel.

Ezzel együtt az Amazon második helye meglepő lehet, de itt a növekedés azzal magyarázható, hogy Prime Video előfizetés jár az Amazon Prime tagsággal mellé, amely szolgáltatás nagyot nőtt a pandémia alatt.

Egy másik kiugró adat, hogy mennyi streaming szolgáltatás található Ázsiában. A kínai Tencent Video (ami WeTV néven is ismert), és a Baidu féle iQIYI is átlépte a 100 millió előfizetőt, de az Alibabához tartozó Youku is már 90 millió előfizetőnél jár, tehát szépen jönnek fel az ázsiai szolgáltatók is.

A Disney nő a leggyorsabban

Viszont amit talán a leginkább kiemelendő, hogy a Disney mekkora növekedési ütemet diktál és milyen hamar bekerült a streaming szolgáltatók elit klubjába. Bár a Disney+ csak 2019 végén indult, ráadásul relatíve gyenge tartalomkínálattal (egy saját sorozat, aminek az induláskor csak egy része volt elérhető), a növekedés gyorsan elindult, mind tartalom, mind előfizetői bázis terén. Közel 95 millió előfizetővel

a Disney bő egy év alatt több előfizetőt szerzett, mint amivel a menedzsment 2024-ig számolt.

A Disney+ sikere az olyan partner streaming szolgáltatóknál is növekedést váltott ki, mint a Hotstar, és az ESPN+, míg a más, kisebb előfizetői bázissal rendelkező szolgáltatások is nagyot nőttek a koronavírus-járvány alatt.

Persze a nagy kérdés továbbra is az, hogy hogyan fognak alakulni a szegmens kilátásai, miután a járványt sikerül visszaszorítani és elkezd normalizálódni az élet és minden új szereplőnél sor kerül az elszámolásra. Az NBCUniversal féle Peacock például több mint 30 millió feliratkozót szerzett 2021 januárjáig, de a cég azt nem közölte, hogy ezek közül mennyi a fizető ügyfél.

Eközben a különböző szolgáltatók igyekeznek tartalomban is lopni a távolságot a Netflixhez és a Disneyhez képest. Az HBO Max nemzetközi indulása a tervek szerint 2021 júniusában várható, a ViacomCBS pedig újramárkázta és kibővített a CBS All Accesst a Paramount+-ra.

A nemzetközi terjeszkedés is kulcskérdés. Ez abból is látszik, hogy az előfizetőszám szerinti 6 legnagyobb videó streaming szolgáltatóból 3 kínai székhelyű, míg az indiai Hotstar, az ALTBalajin és az Eros Now mind komoly növekedést produkáltak, és lehet még további tér előttük.

Címlapkép: Chesnot/Getty Images