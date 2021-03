A rossz hír is jó hír? - Szárnyal az olaj

A Brent olajtípus árfolyama a koronavírus-járvány kezdete óta először emelkedett 70 dollár fölé hétfőn, míg az amerikai WTI típus jegyzése 2 éves csúcsra ugrott azt követően, hogy támadás érte a szaúdi olajlétesítményeket.

A Brent árfolyama 2,6 százalékkal 71,8 dollárra emelkedett ma reggel, mielőtt visszaadta volna az emelkedés egy részét. Az északi-tengeri olajtípus ezen a szinten utoljára tavaly januárban járt.

Eközben a WTI jegyzése 2,8 százalékos pluszt követően 68 dolláron járt, ami két éves csúcsnak számít, hiszen ilyen szinteken utoljára 2018 októberében járt az árfolyam.

Az olaj árfolyamának emelkedése mögött részben az húzódik meg, hogy az amerikai szenátus hétvégén elfogadta az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot, ami javítja a gazdasági kilábalással kapcsolatos kilátásokat.

Emellett a jemeni Houthi mozgalom fegyveres támadást indított Szaúd-Arábia olajiparának szívében vasárnap, ami érintette a Saudi Aramco Ras Tanurában található finomítóját, ami létfontosságú az olajexport szempontjából. Rijád egyébként a történéseket sikertelen támadásnak nevezte a globális energiabiztonság ellen.

Rövidtávon további emelkedés jöhet, különösen, hogy a piacnak most be kell áraznia valamiféle kockázati prémiumot, tekintve, hogy egyre gyakoribbak az ilyen támadások

– közölték az ING elemzői, megjegyezve, hogy ez a hónapban már a második támadás volt a március 4-i, dzsiddai eset után.

Az RBC Capital elemzője kiemelte, hogy a legutóbbi eset is azt támasztja alá, hogy továbbra is kifejezetten veszélyes a működési környezet a régióban, még 18 hónappal az után is, hogy a 2019. szeptember 14-én az iráni támadás miatt a királyság olajtermelésének felét ideiglenesen le kellett állítani.

Mindeközben a legutóbbi OPEC ülés is támogatást nyújtott az olajárnak, hiszen a várthoz képest óriási meglepetésre a becsültnél jóval kisebb termelésnövelésben állapodtak meg az olajnagyhatalmak, és a szaúdiak is egy hónappal meghosszabbították a vállalásukat.

Emellett Kína olajimportja 4,1 százalékkal nőtt az év első két hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest, miután a világ legnagyobb olajimportőre bővítette a finomítói kapacitásait, illetve az ország üzemanyag kereslete is tovább nőtt.

A gyorsan növekvő olajárak ellenére a szaúdi olajminiszter kétségeit fejezte ki a kereslet helyreállásával kapcsolatban. Emellett a világ harmadik legnagyobb olajimportőrének számító India energiaminisztere is arról számolt be, hogy néhány országban a magasabb árak fenyegetést jelenthetnek a fogyasztás által vezérelt helyreállásra nézve.

