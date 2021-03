Felpattantak az amerikai tőzsdék, raliznak a technológiai részvények és a Tesla

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tegnapi rossz teljesítményt követően erős felpattanás látható az amerikai tőzsdéken, különösen a Nasdaq és a technológiai részvények teljesítenek jól, de nagyot ralizik a Tesla is. Emellett azonban feljebb került az S&P 500 és a Dow Jones is. Az emelkedést segítik a csökkenő kötvényhozamok, illetve az amerikai szenátus által elfogadott 1 900 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomag, amely már tegnap is ellensúlyozta némileg az eséseket. Az ázsiai börzéken vegyes mozgások láthatóak, míg Európában a kezdeti iránykeresést követően már többnyire emelkedés látható inkább.