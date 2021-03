Zárvatartás korlátozások idején: megjött az újabb kivétel

Nem világos, mely jogszabályi hely alapján, de úgy tűnik, a bababoltok is fogadhatnak vásárlókat. A Brendon Magyarország például az operatív törzs általunk nem ismert iránymutatására hivatkozva jelentette be, hogy holnaptól kinyitja üzleteit.

A cég ezt közölte a Facebookon, kiemelés tőlünk:

"Kedves Vásárlóink! Az Operatív Törzs iránymutatása alapján áruházaink 03.11. csütörtöktől újra nyitva tartanak, hogy továbbra is be tudjatok szerezni mindent, amire a kisbabák ellátásához vagy a babaváráshoz szükségetek van! Nyitásunkat megelőzően mindenképpen szerettünk volna iránymutatást kérni hivatalos szervtől a maximális felelősségvállalás jegyében. Köszönjük a sok érdeklődést és a türelmeteket! Mindig örülünk a látogatásotoknak, de a járványhelyzetre való tekintettel továbbra is arra kérünk, ha lehetőségetek engedi, az online rendelést válasszátok inkább, így remélhetőleg minél gyorsabban túl leszünk ezen a nehéz időszakon! Ha mégis a személyes vásárlás mellett döntötök, az ország 20 pontján várunk titeket. A megszokott nyitvatartási időben, kollégáink minden szakértelmével állunk rendelkezésetekre! A fokozott biztonság érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk! Kérjük, Ti is ügyeljetek a járványügyi szabályok betartására az áruházakban! Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget kívánunk Mindenkinek! A Brendon csapata”

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról" című rendelete alapján csak az alábbi üzletekben szabad a tartózkodás:

napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet, a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzlet), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet, a mezőgazdasági üzlet, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat a kertészeti áruda, a faiskola, a piac, a helyi termelői piac, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár, az üzemanyagtöltő állomás, a nemzeti dohánybolt és az újságos.

