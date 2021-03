Kispapír, nagy erő? Ezekben a hazai részvényekben van potenciál!

Miközben több Nyugat-Európai részvényindex kitört a héten, a Budapesti Értéktőzsdén viszonylag kevés azon részvények száma, amelyik új csúcsra jutott. A blue chip-ek közül is csak egy olyan papír volt, amelyik igazán erősnek mutatkozik a technikai elemzés szemszögéből. A hazai szinten közepes kapitalizációjúnak számító vállalatok közül azonban négy olyan is van, amelyet a járványt övező válság ellenére fundamentális tényezők is hajtanak, és eközben erős momentum is tapasztalható a piacukon.





Alteo

Az Alteo papírja szinte minden checkbox-ot teljesít, ami a pozitív technikai kép odaítéléséhez BÉT MidCap szinten szükséges. Miután a cég nevetséges szinten vont be tőkét a növekedési kötvényprogram segítségével, és amúgy is szép számokat hozott a befektetők kapcsoltak és az ősz folyamán az árfolyam egy gyorsuló emelkedő trendet alakított ki. Az egyre gyakoribb best-in-class ESG stratégiák miatt nyugaton rengeteg hasonló, részben megújuló energiára építő vállalat részvényeit veszik. Itthon ennek a hatása bizonyára még mérsékelt, de ez is egyre fontosabb faktor lehet.

Az árfolyam novemberben tört ki, és a trend hamar begyorsult, majd egy egészen vad begyorsulásban öltött testet. Január első napjaiban egy olyan széles sávú kereskedési napot sikerült kialakítania, amit a mai napig sem felfelé, sem lefelé nem tudott meghaladni. Ezen belül pedig azóta egy emelkedő háromszög alakzatot hozott létre. Az 1200 forintos szintekről minden egyes alkalommal az eladók visszanyomták a kurzust, az alakzat alsó oldalán viszont egyre magasabbak a lokális minimumok. A viszonylagosan alacsony forgalom persze minden hasonló nagyságú papír esetén óvatosságra int, de itt azért érdemes kiemelni, hogy volumen is csökkent. Mindezek arra utalnak, hogy még márciusban ismét felpöröghet az Alteo piaci és egy kitörés jöhet a háromszögből, ami valószínűbb, hogy felfelé fog megtörténni.

Masterplast

Az utóbbi hetek-hónapok sztárja a magyar börzén minden kétséget kizáróan a Masterplast. A cég az Alteo kitörésével egyszerre kezdte meg reneszánszát, és kevesebb, mint két hónap alatt megháromszorozta árfolyamát. Januárban egy egészséges korrekciót mutatott be, ahol három eső napig ugyan nagy volt a forgalom, de itt nemcsak a rövidtávú spekulánsok zárták a pozíciókat, hiszen ebből két napon komoly alsó árnyékok is láthatóak a japán gyertya grafikonon. Ezt követően a korábbi száguldáshoz képest viszonylag szűk, 2200 és 2600 Ft közötti sávba rendeződött be az árfolyam, ahonnan eddig nem tört ki. A viszonylag hosszú eltelt idő arra enged következtetni, hogy akik korábban vásároltak a részvényekből, azoknak nem fogyott el a türelme és nem rövidtávra gondolkodnak. Nagyon érdekes, hogy a hasonló kisebb cégekre jellemzőtől eltérve, a volatilitás nem ugrott meg, ehelyett csak egy kicsit emelkedett, főleg egy kissé szokatlan nap miatt. Ebből talán még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, és továbbra is élhetünk a gyanúval, hogy hamarosan kitörés következik, a trend irányában.