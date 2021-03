Megnyugodtak a befektetők, emelkednek az európai tőzsdék

Miközben több Nyugat-Európai részvényindex kitört a héten, a Budapesti Értéktőzsdén viszonylag kevés azon részvények száma, amelyik új csúcsra jutott. A blue chip-ek közül is csak egy olyan papír volt, amelyik igazán erősnek mutatkozik a technikai elemzés szemszögéből. A hazai szinten közepes kapitalizációjúnak számító vállalatok közül azonban négy olyan is van, amelyet a járványt övező válság ellenére fundamentális tényezők is hajtanak, és eközben erős momentum is tapasztalható a piacukon.