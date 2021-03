Csányi Péter az OTP IT divíziójának új vezetője, komoly átalakítás jön a banknál

Új vezetőt neveztek ki az OTP IT divíziójának élére, Johancsik Tibor informatikai vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették, az IT divízió új vezetője vezérigazgató-helyettesi kinevezését követően Csányi Péter, az OTP eddigi digitális fejlesztési és értékesítési ügyvezető igazgatója.

Az OTP igazgatósága hamarosan döntést hoz az IT divízió tevékenységének és létszámának kibővítéséről, amely – a vezető testület pozitív döntése esetén – Digitális Divízió néven működik tovább.

Az OTP bank köszönetét fejezte ki Johancsik Tibornak a pénzintézet informatikai üzemeltetési és fejlesztési területén végzett munkájáért.

Az OTP-t is megkerestük a vezetőségben történő változásokkal kapcsolatban, a bankcsoporttól azt az információt kaptuk, hogy miután az igazgatóság jóváhagyja a tervezett szervezeti változásokat, komolyabb átalakítás jöhet a banknál, a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap majd az üzleti és az IT területek összhangjának megteremtése, a digitális fejlesztések és az ügyfélközpontúság erősítése, a bankcsoport régiós szinten is erősítené a digitális fejlesztési képességét.

Az OTP részvényárfolyama 0,7 százalékkal került feljebb tegnap, idén eddig 2,3 százalékot emelkedett.

