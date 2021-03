Hatalmas bejelentést tett az Opus - Újabb nagy felvásárlásra készül (2.)

Újabb akvizícióval terjeszkedik az Opus Global, felvásárolja a Tigáz közel 50 százalékos részesedését, amivel tovább folytatódhat a jelenleg üresen álló energetikai üzletág kiépítése. A tranzakcióval a MET teljesen kiszáll a Tigázból. Ezzel egyidejűleg az Opus bejelentette, hogy megalapítja az Opus Energy Kft.-t, amely alá a Tigáz mellett a Titász is tartozik majd, ennek a cégnek az 50 százalékos tulajdonosa lesz az Opus Global.

Bevásárol a Tigázba az Opus

Az Opus Global adásvételi szerződést írt alá a svájci központú MET Csoporttal az MS Energy Holding AG 50 százalékának megvásárlásáról, amellyel

a tőzsdei társaság 49,57 százalékos részesedést szerez a Tigáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban.

A 2021. március 11-én aláírt megállapodás értelmében az Opus a tranzakció zárásakor irányítási jogot is szerez a földgázelosztó társaságban. Ezzel egyidejűleg a tőzsdei társaság igazgatósága döntött a Titász Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságot – sikeres tranzakció esetén – tulajdonló Opus Energy Kft. létrehozásáról is.

A Tigáz Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, az ország észak-keleti régiójában végez földgáz elosztási engedélyes tevékenységet. A leghosszabb, több mint 33 ezer kilométeres hálózatot üzemeltető társaság megvásárlásával az Opus Global megkezdte energetikai portfoliójának újbóli feltöltését.

A Tigáz Magyarország 7 megyéjében üzemelteti földgázelosztó rendszerét. A Tigáz Zrt. központja Hajdúszoboszló, de további telephelyek vannak még Egerben, Debrecenben, Gödöllőn, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon, valamint Budapesten is.



A cég tevékenységi körébe tartozik a földgázelosztás, a gázmérő leolvasás, az ügyfélszolgálat működtetése, diszpécserszolgálat és üzemzavar elhárítás, rendszerhasználat biztosítása, gázelosztó hálózatok létesítése, fejlesztése és üzemeltetése, gázvezeték csatlakozási szerződések kezelése, elosztóhálózat-használati szerződések kötése, felhasználói rendszerek felülvizsgálata, kivitelezést követő műszaki átvétele, felhasználói gázrendszerek beüzemelése, felhasználók ki- és visszakapcsolása, mérővel, nyomásszabályzóval kapcsolatos tevekénységek, felhasználási helyek nyilvántartása, ellenőrzések, szerződésszegések és szabálytalan vételezések kezelése.

Dzsubák Attila Zsolt, az Opus Global vezérigazgatója az akvizíció kapcsán elmondta: „A Tigáz az Opus eszközportfóliójának értékes eleme lesz, amely kiszámítható, stabil bevételt biztosítva, jelentős mértékben járul hozzá cégcsoportunk eredménytermelő képességéhez. A tiszántúli gázhálózat megvásárlása szilárd alapot jelent az Opus Global energetikai divíziójának további bővítésére és régiós jelenlétünk erősítésére. Stratégiai célunk ugyanis, hogy társaságunk hosszútávon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon.”

Az Opus Global Magyarország keleti régiójára növekedési potenciálként tekint, a cégcsoport egyéb, helyi érdekeltségei pedig további szinergiákat is biztosít az új leányvállalat számára – indokolta a felvásárlást az Opus közleményében. A Tigáz a hazai gázvezeték-üzemeltetők közül az egyik legeredményesebben működő cég, a 2019-es pénzügyi évben a társaság árbevétele 32 milliárd Ft, üzemi eredménye 6,7 milliárd Ft, adózott eredménye pedig 2,3 milliárd Ft volt és az elmúlt 5 évben stabilan nyereséges volt a vállalat.

A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, várhatóan március 31-én zárul, a társaság ezt követően Opus Tigáz Gázhálózati Zrt. néven folytatja földgázelosztói tevékenységét.

A MET kiszáll a Tigázból

Külön közleményben jelentette be a MET, hogy a fennálló, 49,57 százalékos részesedésének eladásával teljesen kiszáll a Tigázból.

A Tigázt 2017-ben vásárolta meg a MET Csoport az olasz ENI-től 145 millió euróért. A Status Energy Kft. 2019. nyarán 50 százalékos részesedést szerzett egy tőkeemeléssel az MS Energy Holding AG-ban, amivel közvetetten a Tigáz 49,57 százalékos tulajdonosa lett, most pedig a megmaradt részesedést is eladja a MET. A Forbes korábban arról írt, hogy azt hivatalosan nem lehet tudni, hogy a Status Energy Kft. mekkora tőkeemelést hajtott végre, amivel megszerezte közvetetten a részesedést a Tigázban, de a cég 2019-es beszámolójában látszik egy 9,5 milliárd forintos tartósan adott kölcsön, ami vélhetően a tőkeemelésre kellett.

A Tigáz eladásával egyidejűleg a MET bejelentette az Opus Global tulajdonában álló buzsáki naperőműpark 100 százalékának megvásárlását is.

Az Opus januárban jelentette be, hogy egy felvásárlással napenergia-projektekben szerzett kitettséget, de azokat a vagyonkezelési üzletágba sorolta be, ami azt jelenti, hogy nem stratégiai célú az akvizíció, hanem pénzügyi befektetésként tekintett rá az Opus és rövid távon értékesíteni is tervezte azt. A MET a buzsáki naperőműparkkal egy 77 MWp teljesítményű fotovoltaikus erőműprojekt 100 százalékát vásárolja meg az Opus Globaltól. A zöldmezős, immár minden engedéllyel rendelkező naperőműprojekt évente várhatóan 83,7 GWh villamosenergiát termel majd.

A MET Csoport 2019-ben jelentette be a megújuló energiaforrások bővítésére vonatkozó stratégiáját. A vállalatcsoport célja több mint 500 MWp beépített teljesítménnyel rendelkező megújuló energiaportfólió létrehozása nap- és szélerőművekből 2023-ig Kelet-Közép-Európában.

A Portfolio megkeresésére Lehőcz Balázs Gábor, a MET Csoport eszközdivíziójának vezetője elmondta, hogy a MET Csoport európai integrált energiavállalattá nőtte ki magát az elmúlt 14 évben. „Bár Magyarország továbbra is stratégiai piac a MET számára, a teljes európai piac, különösen Dél-Európa legalább olyan fontos célterület a cégcsoportnak, mint a szorosan vett kelet-közép-európai térség.”

Új energiaipari vállalatot alapít az Opus

Mint ismert, az Opus Global 2020. december 23-án kötelező érvényű ajánlatot tett az E.on Beteiligungen GmbH-nak az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (Titász) részvénycsomagjának megvásárlására. A tranzakciós folyamat technikai lépéseként a tőzsdei társaság igazgatósága döntött arról, hogy a Status Energy Kft-vel közösen ötven-ötven százalékos tulajdoni arányban létrehozza az Opus Energy Kft.-t, amely cégen keresztül kívánja tulajdonolni az tiszántúli áramhálózati vállalatot. Mind a Tigáz, mind a Titász az Opus eszközportfóliójának értékes eleme lesz. A tranzakciók zárását követően az Opus Global a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé válik – olvasható a cég közleményében.

Árfolyamreakció

Az Opus részvényeinek árfolyama 4,4 százalékos pluszba ugrott ma reggel a bejelentésre, idén ezzel együtt 9,7 százalékos mínuszban áll a részvény, amivel alulteljesítő a magyar piacon, a BUX ugyanis eközben 4 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Getty Images