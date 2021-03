Nagy bejelentéseket tett az Opus - Meghatározó szereplők lennének a hazai energetikai piacon

Újabb jelentős akvizíciót jelentett be az Opus Global. Megvásárolja a Tigáz 50 százalékos részesedését a MET-től. Miért döntöttek a felvásárlás mellett, miért pont a Tigázra esett a választás?

Magyarország keleti régiójára, ami a Tigáz fő szolgáltatási területe is, növekedési potenciálként tekintünk. Hiszünk abban, hogy a Tigáz az Opus eszközportfóliójának értékes eleme lesz, amely kiszámítható, stabil bevételt biztosítva, jelentős mértékben járul hozzá cégcsoportunk eredménytermelő képességéhez, és szilárd alapot jelent az Opus-csoport energetikai divíziójának további bővítésére és régiós jelenlétünk erősítésére.

A Tigáz a hazai gázvezeték-üzemeltetők közül az egyik legeredményesebb, 2019-ben a társaság árbevétele 32 milliárd forint, üzemi eredménye 6,7 milliárd forint volt, adózott eredménye pedig 2,3 milliárd forintot ért el. A társaság több mint 33 ezer km hosszú gázvezeték-hálózatot üzemeltet Magyarországon, amellyel több mint 1,2 millió háztartás gázellátását biztosítja 1092 településen, így az akvizícióval az Opus-brand ebbe az 1,2 millió háztartásba is eljuthat.

Az akvizíció azért is bír nagy jelentőséggel, mivel jóval nagyobb, stabilabb és kiszámíthatóbb bevételi potenciált látunk az energiaelosztó hálózatok működtetésében, mint az energiatermelésben, legyen szó akár megújuló, akár nem megújuló energiatermelésről.

2019 óta folytatunk tárgyalásokat a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlásáról, amelynek működési területe hasonló a Tigázéhoz, így a jövőbeni szinergiák kihasználása is fontos érvként szerepelt a Tigáz megvásárlása mellett. Stratégiai célunk ugyanis, hogy társaságunk hosszútávon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon.

Bár az ár nem publikus, úgy sejtjük, hogy egy meglehetősen nagy tranzakcióról van szó. Miből finanszírozza az Opus az akvizíciót?

Az akvizíciót a vagyonkezelési portfolió egyes elemeinek értékesítéséből, tehát saját forrásból, illetve az MNB növekedési kötvényprogramjának keretein belül kibocsátott kötvényekből fedezzük. Például a megállapodás részét képezte a buzsáki napelempark is, amely a MET tulajdonába kerül a megállapodás értelmében.

Mikorra zárulthat le a Tigáz felvásárlása?

Ha minden jól megy, akkor március 31-én lezárulhat a tranzakció.

A jelenleg üres energetikai divízió kiépítésére nagy hangsúlyt fektet a társaság, még 2019-ben bejelentette a Titász felvásárlását. Eredetileg tavaly le kellett volna zárulnia a tranzakciónak, de csúszik az ügylet, a legutóbbi gyorsjelentésben 2021 első (hamarosan lezáruló) negyedéve a cél. Mi a csúszás oka, hol tart most a folyamat? Mikor termelhet már bevételt és nyereséget a Titász az Opusnak?

A megfelelő ütemterv szerint halad a Titász felvásárlása, a 2019-ben bejelentett felvásárlás előkészületeit a tavalyi év második felében felgyorsítottuk, mindenre kiterjedően átvilágítottuk a társaságot. 2020. december 23-án kötelező érvényű ajánlatot tettünk az E.on-nak az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. részvénycsomagjának megvásárlására és nagyvonalakban megegyeztünk a tranzakció részleteiről. A dokumentum most kerül kidolgozásra, az aláírás időpontja várhatóan március 31, a tranzakció pedig 2021. szeptember 30-án zárulhat.

A korábbi bejelentésekhez képest lesz változás az akvizícióban, eredetileg ugyanis a Titász részvényeinek százszázalékos megvásárlását terveztük, de a Tigáz-akvizíció ezeket a terveket felülírta, mivel a Tigáz 50 százalékos részesedésének megszerzését jövedelmezőbbnek tartottuk.

A Tigáz és Titász vállalatok közötti későbbi szinergia lehetőségek kihasználása mellett ez volt az optimális, hiszen így a jelenleginél jövedelmezőbbé válhat mindkét társaság, a tranzakciók zárását követően pedig az Opus Global a hazai energetikai piac megkerülhetetlen szereplőjévé válik.

Az Opus igazgatósága úgy döntött, hogy a tranzakciós folyamat technikai lépéseként a Status Energy Kft.-vel közösen megalapítja az Opus Energy Kft.-t ötven-ötven százalékos tulajdoni hányaddal, amely cég tulajdonolja majd a Titász Zrt. száz százalékát. A tranzakciók lezárultával tehát két hasonló struktúrájú vállalatban, a Tigázban és a Titászban is 50-50 százalékos részesedése lesz közvetetten az Opusnak.

Miért éppen az energiaiparban növekszik, terjeszkedik most ilyen aktívan a vállalat, milyen lehetőségeket látnak a szegmensben?

Egyrészt a Tigáz az egyik legeredményesebb hazai gázvezeték-üzemeltető társaság, a Titász pedig profitálhat a villamosenergia-felhasználás emelkedő trendjéből, ami a covid utáni időszakban tovább növekedhet.

Az utóbbi tíz évben folyamatosan nő Magyarország energia felhasználása, ami leginkább a villamosenergiával működő háztartási és ipari technológiák gyors terjedésének, valamint a digitalizációnak köszönhető.

A növekvő energiaigény adottság, hogy azt milyen forrásból elégítik ki, változó. Látjuk, hogy mind nagyobb törekvés van a megújuló energiák előállítására, a piac azonban hullámzóan reagál ezekre. Az azonban konstans, hogy a megnövekedett energiaigényt a hálózatokon keresztül el kell juttatni a fogyasztókhoz, ez pedig stabil, tervezhető bevételt jelent, hiszen egy nagyon szabályozott piacról van szó. Stabil, szabályozott iparág, kiszámítható üzleti modellekkel. Nem véletlen, hogy az Opus a DSO-k (elosztóhálózat-üzemeltetők) megvásárlásával a kiszámíthatóságra fókuszál, amely üzleti filozófiánk egyik alapeleme.

Megújuló energia területén tervez felvásárlásokat, beruházásokat az Opus? A buzsáki-projekttől például most megválnak.

A megújuló iparágban jelentős felfutás ment keresztül az elmúlt időszakban, akármelyik szegmensét nézzük. Egyelőre vizsgáljuk a különböző lehetőségeket, vannak a látókörünkben megújulóra fókuszáló projektek, de ezekben egyelőre nem született stratégiai döntés. A buzsáki-projektet pedig most érdemesebbnek láttuk a Tigáz-tranzakcióban felhasználni.

2019. végén 54 vállalat tartozott a konszolidációs körbe, 2020. szeptember 30-án már csak 36. Ez a működési folyamatok racionalizálásának eredménye, ami a Konzum és az Opus összeolvadását követte?

Az elmúlt időszak a portfóliótisztításról is szólt az Opusnál. A rövid távra, befektetési céllal tartott cégeket, a vagyonkezelői portfoliónkba tartozó CIG Pannoniát, a 4iG-t és az Opus Global Alapkezelő Zrt.-t is értékesítettük. Az Opus-csoport energetikai társaságait tavaly márciusban szintén értékesítettük, így ez a portfolió eddig üresen állt, de a Titász és a Tigáz akvizíciójával ez megváltozik.

Az energiaszektor csak az egyik az Opus stratégiai üzletágai közül, a többi hogyan teljesített az elmúlt 9 hónapban, amióta átvette a vezérigazgatói pozíciót? Mi történt ez alatt az időszak alatt az Opus Globalnál? Mennyire írta át a járvány a terveket?

Megítélésem szerint nincs a világon egyetlen jelentős cég sem, amelynél az elmúlt időszak ne a járványkezelésről szólt volna. Az Opus Global vezetősége stratégiai szinten mindent megtett és megtesz, hogy minimalizálja, illetőleg a működésében rejlő szinergiák kihasználása révén egyes szegmensekben elkerülje a koronavírus okozta károkat.

A pandémiás helyzet hatásai elsősorban a turizmus divízióban mutathatóak ki, leginkább ebben az üzletágban módosította a terveket. Itt az előremenekülést választottuk, ami jó döntésnek bizonyult. Az ütemezett szállodafelújítások, munkaerőgazdálkodás és a diverzifikált portfolió működtetése révén kezelhető mértékűek a hatások a vállalatcsoport számára. Az átütemezett és egyszerre történő felújításoknak köszönhetően hamarabb nyithatnak meg a megújult hotelek, és a turizmusban várható strukturális változásokból az Opus profitálhat. Mint arra a Hunguest Hotels vezérigazgatója a közelmúltban utalt, már az idén három felújított szálloda megnyílik a korlátozások feloldását követően, és a többi is a következő években, így fokozatosan újra növelni tudjuk turisztikai bevételeinket. Egy jóval fenntarthatóbb költségstruktúrát sikerült kialakítani, remélhetőleg a covid után ez az eredményeken is jelentkezni fog. Bár voltak állami támogatások a szektorban, de egy szállodának az a jó, ha nyitva van. Az építőiparban a megrendelés-állomány folyamatos, bár a logisztikai ütemezésben mind a teljesítéseknél, mind a beszállításoknál a teljes holdingszinten is érezhetőek a késedelmek, aminek az ellensúlyozása nem kis feladatot jelent, csakúgy, mint a gazdaság más terültén.

Nem volt könnyű ez az időszak senkinek a járványhelyzet közepette, mennyire stabil most a cégcsoport?

Társaságunk Magyarország egyik legtőkeerősebb tőzsdei befektetési holdingja, a BÉT ötödik legnagyobb vállalata. Az Opus Global, mint anyacég minden vállalkozása számára stabil, tőkeerős hátteret jelent. Jövedelemtermelő képességünk és gyorsabb döntéshozatali folyamataink miatt maximálisan kihasználjuk a diverzifikáltságból származó előnyöket, a holdingszerkezet nyújtotta szinergiákat. Befektetéseinket a magyar gazdaság stratégiai ágazataiban valósítjuk meg, ezt igazolja az energetikai szektorban megvalósult és tervezett akvizícióink is.

A cikk megjelenését az Opus Global támogatta.