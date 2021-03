Janssen-vakcina: minden, amit tudni kell a vakcináról, ezek lehetnek az oltás utáni mellékhatások, szövődmények

Engedélyezett vakcinák Magyarországon

Az Európai Bizottság a héten újabb vakcinát engedélyezett, megkapta a zöld utat a koronavírus elleni bevetésre a Johnson & Johnson alá tartozó Janssen vakcinája is, így hamarosan megkezdődhet a tömeges alkalmazása az EU-ban. Ez a negyedik vakcina, amely engedéllyel rendelkezik az Európai Unióban, elsőként a Pfizer/BioNTech-vakcina kapta meg az engedélyt, még 2020 decemberében, majd januárban a Moderna és az AstraZeneca vakcináját engedélyezte az EU. Ezeken kívül az OGYÉI engedélyezte magyarországi alkalmazásra az orosz Szputnyik V-vakcinát és a kínai Sinopharm vakcináját, amelyek EU-s jóváhagyással egyelőre nem rendelkeznek.

Így Magyarországon jelenleg elméletben hatféle vakcinával folyhat az oltás. De ez természetesen nagyban függ a vakcinaszállítmányok érkezésétől, a Johnson & Johnson vakcinájából pedig április közepe előtt nem várható szállítmány az EU-ba.

Az egydózisban alkalmazott Janssen-vakcinából az EU-s beszerzésen keresztül 4,36 millió adagot kötött le Magyarország.

A vállalat 1 milliárd dózis legyártását tervezi az idei évre. Február végéig 10 millió dózis leszállítását tervezte az Egyesült Államokban, ahol már korábban engedélyezte az FDA a vakcinát, de ezt nem tudta teljesíteni a cég. Jelenleg március végére 20 millió, június végére pedig 100 millió adag leszállítását ígéri az amerikai oltási programhoz.

A Johnson & Johnson vakcináját eddig az Egyesült Államok és az EU mellett Bahrein, Kanada és Dél-Afrika engedélyezte.

A Johnson & Johnson vakcinájának működése

A Johnson & Johnson vakcinája egy modern technológián alapuló vektorvakcina, hasonlóan az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinához. A technológia lényege, hogy egy módosított, sokszorozódásra nem képes vírusba ütetve juttatják be a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént. Az immunrendszerünk a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént bejuttató vírus (vektor) ellen is fellép, és kialakít védelmet. A vektorvakcinák hatékonyságánál fontos, hogy egy olyan vírus legyen a vektor, amellyel nagy valószínűséggel még nem találkozott a beoltott személy, különben nem hatásos a vakcina.

Az Európában engedélyezett vakcinák közül ez az első vakcina, amelyet egyetlen oltásból áll, a többi vakcinát két dózisban, néhány hét különbséggel kell alkalmazni. A Johnson & Johnson vakcinája vektorként egy humán adenovírust alkalmaz (Ad26), azt, amelyiket a Szputnyik V-vakcina egyik oltása is. (Ugyanezt az adenovírust alkalmazza egyébként a Johnson & Johnson a már engedélyezett ebola-vakcinájában, és a fejlesztés alatt álló zika-és HIV-vakcinájában).

A vakcina hatékonysága valamivel alacsonyabb volt a klinikai tesztek során, mint a többi engedélyezett vakcináé, de a még elfogadhatónak tartott 50-60 százalék feletti hatékonyságot sikerült produkálni.

A betegség kialakulása ellen 66 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a vakcina a tesztek során, két héttel az oltás beadása után, a kórházi ápolásra szoruló súlyos és kritikus megbetegedéseket pedig 85 százalékban megakadályozta.

Összehasonlításképp a Pfizer vakcinájánál 95 százalékos, a Moderna vakcinájánál 94 százalékos, az AstraZeneca vakcinájánál pedig 62 és 90 százalék közötti hatásosságot mértek, adagolástól függően a klinikai vizsgálatok során. (A többi vakcinával való összehasonlításkor fontos kiemelni, hogy a Johnson & Johnson vakcináját az Egyesült Államok mellett Dél-Afrikában, Brazíliában és több latin-amerikai országban is tesztelték, ahol olyan vírusmutációk kezdtek elterjedni, amelyek ellen kevésbé hatékonyak a jelenlegi vakcinák. Így előfordulhat, hogy a hatékonysági számok a többi vakcinánál is alacsonyabbak lennének azonos földrajzi lefedettségű tesztek során.)

Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC ismertetője szerint a beoltottak többségénél az oltás után 2 hét elteltével nagyrészt kialakult a védettség, míg a Johnson & Johnson közleménye szerint az oltás után 28 napra vonatkoznak a tesztek során mért hatásossági számok. A randomizált, placebóval ellenőrzött, duplavaktesztes klinikai vizsgálatokban összesen 43 783 fő vett részt. Három kontinensen, 8 országban végezték a vizsgálatokat és a résztvevők 34 százaléka 60 év feletti volt. A résztvevők 41 százaléka a covid szempontjából fokozottan kockázatosnak tekinthető.

A Johnson & Johnson nagymintás fázis 3 tesztjei során a 19 514 főből, akik vakcinát kaptak, 2 fő került covid-19 miatt kórházba, míg a placebóval beoltott összesen 19 544 fő közül 29. A vakcinával beoltottak közül senki sem hunyt el koronavírus okozta megbetegedés miatt, míg a placebo-csoportban 7 halálos áldozatot szedett a vírus. Hozzáteszik, hogy egyik vakcinával beoltott sem került kórházba azok közül, akiknél már legalább 4 hét eltelt az oltás óta és az első eredmények azt mutatják, hogy a tünetmentes fertőzés ellen is védelmet nyújthat a vakcina.

A vakcina tárolása

A Johnson & Johnson vakcinája nem igényel olyan különleges tárolási körülményeket, mint például a Pfizer vakcinája, amelyet -70 C fokon kell tárolni. A Johnson & Johnson oltóanyaga a becslések szerint 2 évig stabil -20 C fokon és 3 hónapig eláll normál hűtői hőmérsékleten, 2 és 8 C fok között.

A koronavírus vakcina mellékhatásai

A vakcinát nem kaphatja meg az, aki súlyosan allergiás a vakcina bármelyik összetevőjére és felhívják a figyelmet, hogy az oltás előtt jelezni kell az olyan egészségügyi problémákat, mint az allergiák, a láz, ha valakinek vérképzési rendellenessége van, vagy vérhígítót alkalmaz, ha immunhiányos betegséggel küzd, vagy olyan gyógyszert szed, ami az immunrendszert gyengíti, ha valaki terhes, vagy gyereket tervez, szoptat, vagy kapott már másfajta koronavírus-vakcinát.

A mellékhatások jellemzően az oltás beadását követő 1-2 napon jelentkeztek a klinikai vizsgálatok során. Elképzelhetőek olyan mellékhatások, amelyek a mindennapi tevékenységet akadályozzák, de néhány napon belül elmúltak. A leggyakrabban előforduló mellékhatás (hasonlóan a többi covid-vakcinához) influenzaszerű tünetek megjelenése volt, mint a fáradtság, a láz, vagy a gyengeség, valamint sokan helyi reakciókra panaszkodtak az oltás helyén. A fiatalabb, 18-59 éves korosztály nagyobb arányban jelentett mellékhatásokat, mint az idősebb csoport.

Az oltást követő helyi reakcióra a vakcinával oltott 18-59 év közötti tesztcsoport 59,8 százaléka panaszkodott, ami szignifikáns különbség a placebóval oltottakhoz képest. Aki érzékelt valamilyen mellékhatást, azok közül szinte mindenki fájdalomról számolt be, 10 százalék alatt volt azok aránya, akik emellett pirosodást és duzzanatot is tapasztaltak. A 60 feletti korcsoportban a vakcinával beoltottak 35,4 százaléka számolt be helyi mellékhatásról, szintén a fájdalom volt a legjellemzőbb tünet, ami a beoltottak harmadánál jelentkezett.

Szisztémás, vagyis az egész szervezetet érintő oltási reakcióról a fiatalabb korcsoport 61,5 százaléka számolt be. A legjellemzőbb mellékhatás a fejfájás, az izomfájdalom és a fáradtság volt, ami a vakcinával oltottak megközelítőleg 40 százalékát érintette. Lázra viszonylag kevesen panaszkodtak a többi vakcinához képest, a 18-59 éves csoportban a vakcinával beoltottak csupán 12,8 százaléka. A 60 feletti korosztály 45,3 százaléka számolt be valamilyen szisztémás reakcióról a vakcinával oltottak közül, esetükben is alacsony, mindössze 3 százalék volt azok aránya, akik lázat tapasztaltak. 30 százalék panaszkodott fejfájásra és fáradtságra, 24 százalék pedig izomfájdalomról számolt be.

Nem várt mellékhatások hasonló arányban fordultak elő a vakcinával és a placebóval beoltott csoportoknál. Különbség volt például a trombózisok és az embóliák előfordulásában a két csoport között, a vakcinát kapók 0,06 százaléka, míg a placebóval oltottak 0,05 százalékánál fordult elő ilyen esemény. A CDC hozzáteszi, hogy a kockázati faktorok fennálltak mindegyik alanynál, de jelen pillanatban nem lehet kizárni az összefüggést a vakcinával. Fülzúgás jelentkezett a vakcinával beoltottak közül 6 főnél, míg a placebóval oltottak közül senki sem jelzett ilyen mellékhatást. Egyelőre nem áll rendelkezésre annyi adat, ami alapján megállapítható lenne, hogy ez összefügg az oltással. Angioödéma jelentkezett a vakcinával oltottak 0,2 százalékánál, míg a placebóval oltottak 0,1 százalékánál; csalánkiütésre pedig a vakcinát kapók közül 8 fő, a placebós kontrollcsoportban pedig 3 fő panaszkodott. A csalánkiütés lehetséges, hogy a vakcina következménye a CDC dokumentuma alapján.

Súlyos, az életet veszélyeztető állapot azonos arányban jelentkezett az oltást követően a vakcinával és a placebóval oltott csoportnál (0,4%). A vakcinával oltott csoportban 6 fő szenvedett vakbélgyulladástól a vizsgálati időszakban, míg a placebóval oltott csoportban 5 fő. 3 olyan súlyos eset fordult elő, amivel kapcsolatban az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) vizsgálja a vakcina esetleges szerepét, egy esetben a vakcinával szembeni túlérzékenység, egy esetben idegkárosodáshoz kapcsolódó fájdalom, egy esetben pedig szisztémás reaktogenitás miatt.

A többi, Magyarországon engedélyezett vakcina mellékhatásairól az alábbi cikkekben írtunk:

Nem jelent rosszat, ha van mellékhatás

A koronavírus-oltástól tartók egyik fő érve, hogy a mellékhatások miatt aggódnak, de érdemes leszögezni, hogy minden oltásnál előfordulhatnak szövődmények. Az eddig engedélyezett koronavírus vakcinák klinikai tesztjeinek során jellemzően olyan mellékhatások jelentkeztek, mint bármelyik másik vakcinánál és kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat. Néhány allergiás, anafilaxiás reakcióról érkeztek jelentések, illetve legutóbb az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban merültek fel kérdőjelek, miután több trombózisos esetet jelentettek az oltás után. Emiatt több országban leállították az oltást a vakcinával, de egyelőre nem bizonyított az összefüggés a vérrögképződés és a vakcina beadása között.

A hosszú távú hatások még nem ismertek, ahogy az sem, hogy mennyi ideig lehetnek hatásosak a jelenleg engedélyezett vakcinák, mivel kevesebb mint egy éve indultak el a fejlesztések. Amit eddig tudunk, hogy a tapasztalatok szerint a második oltás után gyakoribbak a mellékhatások, amelyek bár kellemetlenek, de egyben azt is jelzik, hogy az immunrendszer reagál, megindul a védettség kialakulása. Súlyos mellékhatások ritkán fordultak elő, ahhoz képest, hogy mit okozhat a betegség (például még a fiatal és egészséges felnőtteknél is akár hónapokig elhúzódó problémákat), így jobb döntésnek tűnik a pár napig tartó mellékhatásokat átvészelni, mint kockáztatni.

Koronavírus vakcina regisztráció

Decemberben elindultak a koronavírus elleni védőoltások itthon, ami ingyenes és önkéntes Magyarországon, ezért mindenkinek jeleznie kell, aki szeretné beoltatni magát. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig mintegy 3,2 millióan regisztráltak. A regisztrációhoz nevet, címet, elérhetőségeket, életkort és TAJ-számot kell megadni.

Azokat, akik regisztrálnak a vakcinainfo.gov.hu-n, értesíteni fogják a megadott elérhetőségeken, amikor sorra kerülnek az oltási terv szerint. Magyarországon az egészségügyi dolgozókkal indult az oltási kampány, őket követték a szociális ellátásban dolgozók és a szociális ellátásban részesülők. Folyamatosan zajlik a legidősebb korosztály oltása, az AstraZeneca vakcinaszállítmány megérkezésének köszönhetően pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltása is megkezdődött már ezzel párhuzamosan.

Címlapkép: Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images