Nagy tervekkel állt elő a Volkswagen, alaposan megszorongathatja a Teslát

Költségcsökkentés révén növelné profitabilitást a Volkswagen – közölte a világ második legnagyobb autógyártója egy nappal azután, hogy felvázolta ambiciózus, elektromobilitásról szóló terveit.

A Volkswagen idén duplázni tervezi az elektromosautó-eladásait, 2021-ben 1 millió autó értékesítését tűzték ki célul, míg 2025-re az EV-piac vezetőjévé akar válni, 2030-re pedig az eladásainak 60 százalékát elektromos járművek tehetik ki. Ez összecseng azzal a nagyszabású tervvel, amit tegnap vázolt fel a VW, mely szerint fél tucat akkumulátorgyárat akarnak építeni Európában, továbbá a töltőinfrastruktúra kibővítését is tervezik globálisan - ezzel is versenyre kelve a Teslával. Továbbá arról is beszámolt a VW, hogy egy standardizált platform modellt fog alkalmazni a méretgazdaságosság növelése és a skálázhatóság miatt.

A Volkswagen közölte azt is, hogy 2025-re 7-8 százalékos operatív marzsot akar elérni, míg idén 5-6,5 százalékos sáv felső részében alakulhat az operatív marzs. Ez valamivel alacsonyabb, mint a világ negyedik legnagyobb autógyártójának számító Stellantis által kijelölt cél, hiszen a PSA és az FCA összeolvadásából létrejött cég 5,5-7,5 százalékos tisztított operatív marzsot prognosztizált az idei évre. A német autógyártó szerint a fix költségek 2 milliárd euróval, azaz 5 százalékkal csökkenhetnek 2023-ig, míg az anyagköltség 7 százalékkal csökkenhet ugyanezen az időtávon – ez lehet a fő mozgatórugó a marzsok növekedése mögött.

Mindeközben a szoftverfejlesztésre is nagy hangsúlyt helyezne a VW, 10 000 főre akarják növelni a szoftver operáció létszámát, amivel az SAP mögött a második legnagyobb szoftvercéggé válna a Volkswagen Európában, és ami csökkentheti a Tesla és a VW közti szoftvertechnológiai szakadékot.

A Volkswagen árfolyama ma 5,3 százalékkal került feljebb, míg idén 34,5 százalékot emelkedett.

(Reuters, Bloomberg)

Címlapkép: Ole Spata/picture alliance via Getty Images