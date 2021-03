Gulyás Gergely elmondta, hogy mikor jöhetnek a lazítások Magyarországon

A fertőzésen átesettek számával Gulyás kapcsolatban elmondta, hogy hivatalosan félmillió felett van a fertőzöttek száma, de a látenica mértéke nagyon kérdéses, 4-szeres, de akár 10 szeres is lehet, vagyis másfél millió, de akár egyes szakértők szerint 5 millió is lehet a valóságban az fertőzésen átesettek száma. A bizonytalanság azért is jelentős, mivel "sunyi" vírus, van, akinél alig okoz tüneteket.