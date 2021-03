Továbbra is vételen a Waberer’s a Concorde-nál

A pozitívumok között kiemelték,

hogy az RCL szegmens kiemelkedő eredményeket ért el mind árbevétel, mind EBITDA soron.

A biztosítási szegmens is jól teljesített.

Az ITS szegmensben látszik a javulás a korábbi negyedévhez képest, ami meglepő, ha a Brexit hatásait figyelembe vesszük.

A pénzügyi eladósodás mértéke jelentősen javult, miután vállalat készpénzállománya 76 millió euróra nőtt, és az adósságráta az előző 12 havi EBITDA 2,2-szeresére csökkent, a harmadik negyedéves 2,9-ről.

Bár a 2020-as eredmény valamivel jobb volt, mint amire a Concorde számított, az elemzőház kiemelte, hogy az ITS szegmens átalakításával kapcsolatban továbbra is vannak kétségei a relatíve magas fix költségek miatt, de már látni a fényt az alagút végén. Az ITS szegmens jobb marzsokat tudott elérni a legutóbbi negyedévben a csökkenő flottaméret ellenére is, ami az előző negyedévekre nem volt igaz.

A Concorde ezek alapján továbbra is vételre ajánlja a Waberer’s részvényét, a célárán pedig nem változtatott, 1910 forinton hagyta, ami az jelenti, hogy 6,7 százalékos felértékelődési potenciált rejthet a részvény.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images