Aggasztó a járványhelyzet, lefordultak a tőzsdék

Csúnya eséssel zárták a csütörtöki kereskedést az amerikai tőzsdék, főleg a Nasdaq teljesített gyengén, miután a Fed erős szerdai üzenetét követően tovább kúsztak felfelé az amerikai hosszúhozamok. A rossz hangulat kitartott az ázsiai tőzsdéken is, és Európában is eséssel indult a nap, a magyar tőzsde is lejjebb került. Mind a hazai, mind a nemzetközi piaci hangulatot negatívan befolyásolják a járványfronton érkezett hírek.