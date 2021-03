Szeretnél nyaralni, de elkerülnéd a tömeget? Itt van 7 gyönyörű úti cél

Normandia, Franciaország

Franciaország évek óta a világ egyik leglátogatottabb országa, ezen belül is Párizs, a Francia Riviéra és a déli borvidék vonzzák a legtöbb turistát. Az ország északi felét, például Normandiát, azonban elhanyagolják a látogatót, holott számos látnivalót rejt ez a vidék.

Normandia elsősorban a második világháborús híres helyszínek miatt lehet érdekes, de Deauville és Trouville tengerparti városok, vagy Mont Saint-Michel kis szigete is szép látványt nyújtanak.

További érv, hogy az ételek itt is világhírűek, Normandia híres Camembert sajtjáról, Calvados italáról és almás pitéjéről.

Mont Saint-Michel szigete, forrás: Getty Images

Görögország „többi” szigete

2019-re Görögországba éves szinten már több mint 30 millió turista érkezett (a koronavírus nyilván ezt most jócskán visszavetette), és ennek a turistaáradatnak a 88%-a öt görög régióra koncentrálódott: az Égei-tenger déli része, Kréta, Jón-szigetek, Közép-Macedónia és Attika.

További érdekesség, hogy a görög hotelszobák közel fele Krétában és az Égei-tenger déli részén találhatóak, utóbbiak között van Santorini, Mykonos és Rodosz.

Ennek következtében azonban számos olyan görög szigetet találni, amely korántsem vonzz ennyi turistát, ilyen Irakleia a Kükládok szigetcsoportjában vagy Leipsoi a Dodekanészos szigetcsoportban.

Irakleia szigete, forrás: Getty Images

Vietnám középső része

A nemzetközi turisták java része, ha Vietnámba érkezik, akkor északnak veszi az irányt Hanoi és a Ha Long-öböl felé, vagy délnek Ho Si Minh városa felé. Vannak azonban Vietnámnak kevésbé felkapott, de annál szebb részei is az ország közepén, ilyen Hoi An, Da Nang kikötőváros vagy Hue.

Az ország középső részein is megtalálhatóak a kényelmi szolgáltatásokat nyújtó ötcsillagos hotelek is. Sőt, itt található a Hang Son Doong barlang, amelyet 2009-ben fedeztek fel és évente csak 1000 látogató léphet be ide. A korlátozást a barlang védelme érdekében vezették be, amelyet a világ egyik legnagyobb és legszebb barlangjaként tartanak számon.

Hang Son Doong barlang, forrás: Getty Images

Kagava, Japán

Kagava Japán legkisebb területű perfektúrája, nagyjából 2,5-zöröse New York város területének és kevesebb mint egymillió ember lakja.

Miután Kagava Sikoku szigetén helyezkedik el, az országba érkező turisták csak kis arányban képviseltetik itt magukat. 2019-ben a Japánba érkező 32 millió turistából mindössze 550 ezer ember látogatott el ide.

Seto, forrás: Getty Images

Dandenong Ranges, Ausztrália

Bár Melbourne-be érkezik a legtöbb turista, vannak a városon kívül egyéb látnivalók is Ausztráliában. Ilyen például a Dandenong Ranges, amely kevesebb mint egy órára van Melbourne-től, de gyönyörű hegyvidéki táj várja azt, aki ellátogat oda.

Innen pedig nincs messze a Healesville Sanctuary, amely rengeteg érdekes állatot felvonultató állatkert Victoria államban.

Dandenong, forrás: Getty Images

Új-Mexikó

Méltatlanul elhanyagolt a turisták által az USA délnyugati része, így Új-Mexikó is, ahol átlagosan 17 ember él egy négyzetmérföldre vetítve, ezzel pedig az ország hetedik legritkábba lakott állama.

Pedig aki ellátogat ide, az számos nemzeti parkot, azték romokat, barlangot csodálhat meg.

Új-Mexikó, forrás: Getty Images

Saba és Sint Eustatius szigetek

Ahhoz képest, hogy a Karib-szigeteket évente mintegy 30 millió turista látogatja meg, vajmi kevesen mennek el Saba és Sint Eustatius szigeteire.

Mindkét sziget Hollandia speciális községei közé tartozik, évente kevesebb mint 10 ezer turista érkezik ide, ezek többsége is más közeli szigetről jön, illetve amerikai és holland turisták szokták még felkeresni a szigeteket.

Saba és Sint Eustatius szigetek a távolban, forrás: Getty Images

Címlapkép: Getty Images