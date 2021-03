Hajmeresztő előrejelzés érkezett a Teslára, sokan kiakadtak rajta

Az Ark Investment még tavaly robbant be a köztudatba, ugyanis rendkívül magas hozamokat értek el befektetőik számára aktívan kezelt tematikus tőzsdén kereskedett alapjaiknak köszönhetően, amik főként innovatív és diszruptív cégekre specializálódtak. A cég alapítója és vezetője Catherine Wood, aki korábban több mint egy évtizedet dolgozott az AllianceBernsteinnél. Az alapkezelő pedig az idei év elején már több mint 30 milliárd dollárt menedzselt úgy, hogy néhány éve még a 10 millió dollárt sem érte el a méretük. Ezzel alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesebben is:

Most azonban elég sok szemöldök megemelkedett a napokban, amikor az Ark Investment közzétette a Teslára vonatkozó frissített célárát múlt pénteken.

Az elemzés ugyanis optimista esetben azzal számol, hogy a Tesla árfolyama 2025-re elérheti részvényenként a 4000 dolláros árfolyamot, de a pesszimista változat is 1500 dollárral kalkulál.

Tavaly az alapkezelő még úgy becsülte, hogy 2024-re a Tesla árfolyama elérheti az 1400 dollárt részvényenként, vagyis ahhoz képest is nagyot ugrott most a jövőbeli célár. A cég az elemzést Monte Carlo szimuláció segítségével készítette el, és ez alapján állapította meg az egyes kimeneteket, ami az alább látható:

Magyarán arra számít az Ark Investment elemzője, hogy alap esetben a Tesla árfolyama 2025-ben 3000 dollár körül alakulhat, de ha kedvezően alakulnak a dolgok, akkor akár a 4000 dollárt is megütheti az árfolyam. Ez utóbbinak 25 százalékos esélyt adnak, mint ahogyan annak is, hogy a részvények, kedvezőtlen körülmények között, 1500 dollárt vagy kevesebbet fognak érni.

Némileg perspektívába helyezve a 3000 dolláros alap változatban kijelölt célárfolyam azt jelentené, hogy a Tesla piaci kapitalizációja közel 3 ezer milliárd dollár lenne, ami az Apple értékének 1,5-szöröse.

Ez ugye különösen annak fényében merész előrejelzés, hogy az autógyártó nem teljesített különösebben jól az elmúlt hetekben, év eleje óta 7,2 százalékos mínuszban áll, az elmúlt egy hónapban pedig több mint 15 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

Ennek okaival részletesen is foglalkoztunk az alábbi cikkünkben korábban:

A legfontosabb tényezők között szerepel az, hogy az elmúlt hetek hozamemelkedése nem kedvez sem a növekedési, sem a technológiai vállalatoknak, márpedig a Tesla bizonyos szempontból mindkét kategóriába beleesik. A helyzeten nem segített az sem, hogy a hagyományos autógyártók, mint amilyen például a Volkswagen, sorra rukkolnak elő az új elektromos autó modellekkel, és az értékesítések is kifejezetten biztatóan alakulnak. Végül a globális chiphiány sem segített a gyártókon.

Viszonyításképpen, a Refinitiv adatbázisa szerint

a Teslát követő elemzők közül 12-en adtak vételi ajánlást, 14-en tartást javasolnak, míg 10-en eladást. Az átlagos célárfolyam 621 dollár, ami még a jelenleginél szintnél is alacsonyabb.

Az elektromosautó-gyártóval kapcsolatban Alexander Potter a legoptimistább, a Piper Sandler elemzője, aki 1200 dolláros célárat jelölt ki, de az Oppenheimer és az Everbright is 1000 dollár fölötti becsléssel rendelkezik. A spektrum másik oldalán a GLJ Research szakértője, Gordon L. Johnson áll, aki szerint mindössze részvényenként 67 dollárt ér a Tesla. Ezek természetesen jellemzően rövidebb időtávra vonatkozó előrejelzések, tehát nem 2025-ös célárat jelölnek ki. Ettől függetlenül azért sokat mondó, hogy még a legoptimistább optimista sem lát 1200 dollárnál magasabb célárat mostanában.

Ez a hajmeresztően magas célárfolyam pedig ráadásul nagyjából ugyanakkor érkezett, amikor a Road and Track nevű amerikai autós magazin alaposan a földbe döngölte a Tesla önvezető funkcióját, és azt írták, hogy:

A Tesla teljes önvezetés béta verziója nevetségesen rossz és akár veszélyes is lehet.

A magazin véleménye szerint még nagyon messze vagyunk attól, hogy az önvezetés valósággá váljon, és az alábbi videóban is megmutatták, hogy mik voltak a tapasztalataik ezzel kapcsolatban. Ehhez még annyit fűztek hozzá, hogy:

Szinte folyamatos szerencsétlenkedés és teljes zavarodottság látható, egyetlen egyszer sem hasonlított egy emberi vezetőre.

Ebben többek között az önvezető rendszer többször is megsérti a közlekedési szabályokat, majdnem belehajt egy másik autóba, és egyszer a szemközti sávba is átmegy.

Természetesen hamar híre ment az FSD v8.2 nevű önvezetési rendszer katasztrofális teljesítményének, így maga Elon Musk is közzétett egy rövid bejegyzést Twitteren, aki azt írta, hogy

ennek a verziónak csak limitált a tesztelési értéke, mivel jelentős változtatásokat hajtanak végre éppen, és remélhetőleg már a következő hónapban jöhet majd az új változat.

Given significant architectural changes, including fundamental improvements to pure vision, there is limited value to testing 8.x. Hoping to upload V9.0 & button next month.

Ez azért is nagyon fontos fejlemény, mivel az Ark Investment Tesla célárának egy fontos eleme az önvezető rendszer, amely kimagasló értéket képviselhet a jövőben. Cathie Wood, az eszközkezelő alapító-vezetője néhány hete nyilatkozta a CNBC-nek, hogy:

Hiszünk abban, hogy Elon Musk az elemzők által vártnál gyorsabban fogja majd megmutatni nekünk az önvezetéshez vezető utat.

Az Ark Investment által készített elemzésben a Tesla piaci kapitalizációjának a felét adná egyébként 2025-ben a robot taxi üzletág, de ettől a jelek szerint azért még elég messze vagyunk. A vállalat értékének további 40 százalékát az elektromos autók értékesítései adnák, illetve a biztosítási szegmens és az emberi vezetésű közösségi közlekedés.

Az önvezető rendszer látható hibái mellett sokan illették még kritikával az Ark Investment elemzését, többek között olyanokra felhívva a figyelmet, mint például:

Az új modelljében az Ark Investment 17 százalékkal alacsonyabban határozta meg a 2021-es elektromos autó értékesítéseket a korábbiakhoz képest.

Vagyis annak ellenére kaptak magasabb célárat, hogy az idei évre egyébként kevesebb autó értékesítésére számítanak.

Egy másik hozzászóló azt emelte ki, hogy az optimista változatban magasabb tőkeköltséggel számolnak az elemzők, mint a pesszimistában. Emellett pedig a biztosítói szegmens eredményeinek a modellezése során a cég elfelejtett bizonyos költségeket is figyelembe venni, amik egyébként tipikusnak mondhatóak ebben az üzletágban. Az így kapott 40 százalékos működési profitráta tehát nem feltétlenül tükrözi a valóságot.

Végül voltak olyanok is, akik azt emelték ki, hogy a számításokban nem szerepel semmilyen feltételezés a tőkeemelésre vonatkozóan, holott ez szinte biztosan kellene ahhoz, hogy teljesíthető legyen 5-10 millió jármű leszállítása 2025-ben.

Lényeg a lényeg, hogy sokan úgy gondolják, hogy az elemzőház azért adott ki egy ilyen rózsás elemzést a cég kilátásaival kapcsolatban, hogy felpumpálja a hiszékeny kisbefektetők érdeklődését.

Az Ark Investment ugyanis a tőzsdén kereskedett befektetési alapjain keresztül elég sok Tesla részvényt tart, így természetesen annak örülnének a legjobban, ha a részvény árfolyama felfele menne, ami így javítaná az általuk kezelt alapok teljesítményét is.

Volt olyan hozzászóló, aki nem is különösebben köntörfalazott a véleményét illetően és szimplán csak kamunak nevezte az egész elemzést, ami egy marketinggépezet része.

I call B.S.Cathie Wood now projects a price target of of $3000 in 2025... How many times do you get to revise your already stupid price target up, on no new news about anything? ARK is a joke - just willy nilly make shit up, much like the sell-side. Not analysts, just a $TSLA