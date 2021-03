Többszáz százalékot hozott részvények az oltás mintaországából: meddig szárnyalnak még? - Online előadás hétfő este

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Közel-Keleti országban már a felnőtt lakosság többsége megkapta második oltását a koronavírus ellen, ami egy olyan eredmény, amiről a világ összes országa csak ábrándozik. A részvénypiac is egy fontos fordulóponthoz érkezett. Ezzel párhuzamosan egy sor ottani, de amerikai piacokon is kereskedhető részvény is kitörés, vagy éppen letörés előtt áll. Melyek ezek, mik a fontos támaszok és ellenállások, és mit várhatunk tőlük a közeli és távoli jövőben? Erről tartunk előadást hétfő este, amelynek a végén a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.