Váratlan zuhanás a török lírában? Nézőpont kérdése!

A mai napon drámai zuhanás kezdődött a török líra árfolyamában, Erdogan újabb epikus hibája következtében. Az elnök ugyanis váratlanul kirúgta a jegybank elnökét, amely finoman szólva is elbizonytalanította a devizapiacot abban a tekintetben, hogy a demokratikus értékektől és a realitástól egyaránt egyre inkább elszakadni látszó isztanbuli vezetés mennyire képes kézben tartani a folyamatokat.

A török fizetőeszköz az euróval szemben több mint 10%-ot veszített értékéből az elmúlt órákban. Mivel Törökország legfontosabb kereskedelmi partnere az Európai Unió, amelynek legtöbb tagja vagy része az eurozónának, vagy devizája szorosan együtt mozog az euróval, ezért kulcsfontosságú számukra, hogy mi történik ezen a piacon. A török import több mint 30%-a, exportjának pedig több mint 40%-a kötődik az EU-hoz. A helyi elit számára most talán eléggé fájó az a tény, hogy a már megrendelt S-class Mercedesért 10%-kal többet kell majd fizetni, de ez az elmúlt években sem zavarta őket annyira, hogy érdemi nyomást gyakoroljanak saját öntörvényű elnökükre a változtatás érdekében. A szegényebb rétegekre, akiknek a mai világban szokatlanul magas infláció valóban árt, senki sem foglalkozik. A váratlan, értelmetlen és önsorsrontó lépések mára szinte hagyománnyá váltak a Isztanbulban.

Ez az árfolyam grafikonján is tisztán látszik. A logaritmikus skálázású grafikonon szembetűnő az egyértelmű szándék arra, hogy mi tartja életben, jobb időkben akár felpörgetve a török gazdaságot: a folyamatos leértékelődésből fakadó exportlehetőségek az árazás folytán. Egy nagyon egyértelmű trend rajzolódik ki, amin Erdogan ámokfutásai szinte eltörpülnek. Még a 2016 júliusi kis puccskísérlet sem látszik rajta igazán. Egyetlen igazán komoly ellenállás volt benne, ami alatt bő egy évet eltöltött az árfolyam a nyolcas szintnél. A trendvonal az utóbbi hónapok korrekciója során sem sérült meg, és a mostani hisztis lépés és piaci reakció is tökéletesen illeszkedik az eddigi folyamatokba. Természetesen azt nem lehet előre tudni, hogy Erdogan mikor kel föl bal lábbal, és akasztja ki ismét a devizapiaci kereskedőket, akik közül sokan nem látják a cédrus fától az erdőt, de a trend világos, és egyelőre nincs jel arra nézve, hogy ez megfordulna, főleg a mai nap után. Az örök optimistáknak azért leírom, hogy a következő “választások” Törökországban 2023-ban lesznek.

Közelebbről megnézve a chartot, láthatunk néhány fontosabb támasz és ellenállás szintet. A japán gyertyák hossza a korrekció utáni konszolidáció során - ahogy az lenni szokott - jelentős mértékben lecsökkent és egy szűk sáv alakult ki. Ebből egy letöréssel folytatódott az árfolyam alakulása, ami akár egy középtávú trendfordulót is előrevetíthetett volna, de líra vevői szinte egy szempillantás alatt eltűntek a képből, ami nem csoda a hosszútávú folyamatok miatt. Így mind a 8,95-ös, később pedig a 8,50-es szinteken támaszt alakított ki a piac. A viszonylagos nyugalom miatt ezt a múlt héten már majdnem ismét elérte az árfolyam, ám a jegybank elnökének eltávolítása felrázta a vízipipa révetegbe került piaci szereplőket. A legfontosabb ellenállás a korábbi maximum záróárfolyamnál, egy kicsivel 10,20-nál helyezkedik el. A volatilitás alapú indikátor erősödése egyébként már két hete jelezte, hogy a nagyobb csapkodású időszak közeledik, de vélhetően Erdogan is nézi az ATR-t, és a biztonság kedvéért rátett még egy lapáttal. A következő napok is magas volatilitásúak maradnak és a technikai kép alapján inkább már csak áprilisban lesz némi megnyugvás, addig a trend iránya sem zárja ki a további szabadesést, illetve a grafikonon az euró nagymértékű erősödését a lírával szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images