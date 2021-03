Felvásárolhatja a Microsoft a gamerek kedvenc platformját, a Discordot

A Discord már egy ideje tárgyal potenciális vevőkkel és a szoftveróriás Microsoft is köztük van, azonban még üzletről nem beszélhetünk – közölték a hírügynökség forrásai. Ezzel szemben egy másik forrás arról beszélt, hogy inkább valószínű, hogy tőzsdére megy a Discord, sem mint, hogy eladják. A pletykát sem a Microsoft, sem a Discord nem kommentálta. A Bloomberg mellett egyébként a VentureBeat is arról számolt be hétfőn, hogy a Discord a potenciális értékesítésről tárgyal.

A San Franciscó-i székhelyű Discordot a legtöbben az ingyenes szolgáltatásáról ismerhetik, ami alapvetően a gamerek igényeit szolgálja ki és a platformon keresztül tudnak kommunikálni a játékosok videó, audio, vagy szöveg formátumban. A pandémia alatt azonban jóval szélesebb csoportokat is sikerült elérni, hiszen az otthon ragadt emberek egyre többen kezdték használni a technológiát például oktatási célokra, táncórákhoz, könyvklubokhoz és más virtuális gyülekezésekhez. Jelenleg több mint 100 millió aktív havi felhasználót számlál a szolgáltatás és a kommunikációs eszközöket közben elkezdték úgy átalakítani, hogy egy szélesebb célcsoportot tudjanak vele elérni az eredeti gamer fókuszú chat platform helyett.

Nem ez a Microsoft első próbálkozása a közelmúltból, mikor a tech óriás fel akart vásárolni egy trendi platformot, tavaly szó volt róla, hogy a TikTokot veszi meg, és a Pinterest felvásárlásáról is tárgyaltak korábban, tehát látszik, hogy olyan cégek érdeklik, amelyekkel rengeteg új felhasználót érhet el. A Microsofthoz tartozó Xbox is egyébként alaposan kibővítette a Game Pass nevű előfizetős szolgáltatáshoz tartozó csomagot.

A Bloomberg elemzője szerint a potenciális akvizíció beleillik a Microsoft stratégiájába, hiszen a gaming üzlet átalakításán dolgoznak és sokkal inkább szoftver és szolgáltatás irányba mozdítanák el a szegmenst. Az elemző kiemelte, hogy nagy lehetőség van abban, ha a Discord prémium szolgáltatását, a Nitrot belecsomagolnák a Game Pass szolgáltatásba, ami potenciálisan felpörgetheti az előfizetők számát, ami egyébként 18 millión állt a legutóbbi közléskor.

Látszik, hogy a Microsoft kitart a gaming üzletága mellett, legutóbb 7,5 milliárd dollárért vásárolta fel a ZeniMax Media-t, amely a Bethesda Softworks nevű kiadó tulajdonosa (Elder Scrolls széria, Doom), most pedig a potenciális Discord-akvizíció is azt mutatja, hogy redmondi székhelyű szoftveróriás hajlandó további összeget fektetni a videójáték részlegébe.

Az egyik forrás szerint egyébként a Discord kereste fel a Microsoftot, és az Xbox vezére, Phil Spencer tárgyalt a vállalattal. A Discord tavaly 100 millió dollár forrást vont be, és abban a finanszírozási körben 7 milliárd dollárra értékelték a vállalatot a Pitchbook szerint. Ha ezt vesszük alapul, akkor a források által megjelölt 10 milliárd dolláros felvásárlási árban busás prémium van.

A Discord korábban az Epic Gamesel és az Amazonnal is tárgyalt a források szerint, bár ezzel kapcsolatban egyik cég sem közölt egyéb információkat.

Címlapkép: Phil Barker/Future Publishing via Getty Images