Megütötték a bitcoint, mínuszban állnak a tőzsdék

Mind a három vezető amerikai részvényindex emelkedni tudott tegnap, vagyis feljebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Jó teljesítményt nyújtottak a növekedési és a technológiai részvények, amely részben a mérséklődő kötvényhozamoknak volt köszönhető. A Biden-adminisztráció pedig eközben egy újabb 3 ezer milliárd dolláros pénzügyi tervet készíthet elő a New York Times értesülései szerint, amelyet ezúttal az infrastruktúra fejlesztésére és a klímaváltozás elleni harcra fordítanának többek között. Az ázsiai piacokon többnyire lefelé korrigálnak a részvényindexek és az európai tőzsdéken is többnyire esések láthatóak, bár a BUX jól tartja magát egyelőre. Jerome Powell tegnapi negatív nyilatkozata pedig nem volt jó hatással a bitcoin árfolyamára, ami jelenleg az 54 ezer dolláros szinten áll.