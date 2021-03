Magyarország legjobb pénzügyi vezetői egy helyen: ingyenes CFO Meetup kedden!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ország legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőinek járó CFO of the year díj tavalyi díjazottjai is beszélni fognak a Portfolio március 30-ai, keddi online rendezvényén, amelyen közismert hazai vállalatok, illetve tanácsadó- és informatikai cégek vezetői mutatják be a hazai vállalatok CFO-i számára érdekes innovációkat, illetve vázolják üzleti jövőképüket a mostani kihívásokkal teli gazdasági környezetben, nem érdemes lemaradni az eseményről.