Mérföldkő: tőzsdére megy a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje

Ha néhány év múlva visszatekintünk a 2020-2021-es időszakra, valószínűleg a legtöbbeknek a pandémia fog eszébe jutni. A koronavírus árnyékában azonban a kripto-történelemkönyvek is bővült jó néhány fejezettel, és az egyik ilyen fejezet épp a szemünk előtt játszódik le, hiszen a világ egyik legdominánsabb kriptotőzsdéje, a Coinbase hamarosan a nyilvános piacra fog lépni, ami újabb mérföldkövet jelent a kriptoökoszisztéma számára. Ennek apropóján darabjaira szedtük céget, megnéztük hogyan működik, hogyan termeli a profitot, mi indokolhatja a közel 100 milliárd dolláros becsült piaci értékét és milyen kockázatokkal kell számolni.

Tőzsdére megy a világ egyik-, Amerika pedig legnagyobb kriptotőzsdéje, a Coinbase, ráadásul nem a hagyományos módon, hanem közvetlen részvénykibocsátással (DPO) a Nasdaqon, ami már önmagában kuriózumnak számít, hiszen a Nasdaq történetében ilyenre még sosem volt példa. Persze voltak a múltban más cégek, például a Spotify, vagy a Slack, amelyek DPO-val léptek tőzsdére, de ezek mind a New York-i tőzsdén keresztül jutottak el a nyilvános piacra. A közvetlen kibocsátás előnye, hogy az IPO-val ellentétben a vállalatoknak nem kell igénybe venniük bankok szolgáltatását a részvényjegyzéshez, így gyorsabban is végrehajtható, mint a hagyományos IPO, valamint önmagában is jelentős megtakarítást eredményez, ráadásul több tőkét gyűjthetnek az árfolyam emelkedésének révén, továbbá fontos szempont az is, hogy nem kerülnek kibocsátásra új részvények, így hígításra sem kerül sor.

De mi is az a Coinbase?

Ahogy a nevéből már sejteni lehet, egy kriptotőzsdéről van szó, amelyet jelenleg közel 43 millió lakossági ügyfél és hozzávetőlegesen 7000 intézményi szereplő használ. A céget 2012-ben alapította Brian Armstrong és Fred Ehrsam. Armstrong azóta is a vállalat CEO-ja, és a Bloomberg szerint 7-15 milliárd dolláros vagyona lehet, amivel a világ 500 leggazdagabb embere közé tartozik.

Számos kisbefektető számára a Coinbase egy egyszerű online tőzsdeként működik, amely lehetővé teszi a vevők és az eladók összekapcsolását. A tapasztaltabb felhasználók számára a cég a Coinbase Pro nevű fejlett kereskedési platformot biztosítja, amin számos funkció elérhető. Emellett ingyenes tárcaszolgáltatást is biztosít a cég, ami lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy biztonságosan tárolják a kripodevizájukat.

Forrás: Coinbase

Az előbb említett biztonság egyébként fontos szempont, hiszen számos kriptotőzsde problémája az volt korábban, hogy nem tudták megfelelő biztonságban tartani az ügyfelek személyes adatait. Az egyik ilyen botrány 2014-ben történt, mikor a japán Mt. Gox rendszerét meghackelték, ami végül a vállalat csődjéhez vezetett.

Hogyan működik a Coinbase?

A Coinbase nem számít fel díjakat azért, mert valaki kriptodevizákat tart tárcaszolgáltatásban, ehelyett abból kapja a különböző díjakat és jutalékokat, ha az ügyfelek kriptopiaci műveleteket hajtanak végre, például vesznek vagy eladnak kriptodevizákat

Befektetés: talán ez a szolgáltatás, ami a legkevesebb magyarázatot igényli, a Coinbase platformján keresztül lehetséges kriptodevizákat venni és eladni. Alapvetően két fajta a trade-re van lehetőség, fiat-to-crypto módon, amikor valaki például dollárból vesz bitcoint, a másik mód pedig a crypot-to-crypto, amikor valaki mondjuk bitcoinból vesz ethereumot. A Coinbase díjat számít fel minden vételért, eladásért és konvertálásért, legyen szó fiat-to-crypto vagy crypto-to-crypto tranzakcióról. Az intézményi befektetőket tekintve a Coinbase üzemeltet egy OTC trading desket is, ahol szintén tranzakciós díjat számít fel.

Emellett számos egyéb forrásból is szerez bevételek a Coinbase, bár ezek elenyészők a tranzakciós díjak (az árbevétel 96 százaléka) mellett és jellemzően az előfizetésekhez és más szolgáltatásokhoz köthetők:

Store : ezt a funkciót az intézményi befektetők és az ökoszisztéma partnerek számára nyújtja a Coinbase, és lényegében egy letétkezelő bankhoz hasonló szolgáltatásról van szó. Az elsőszámú probléma az intézményi szereplők számára a kriptoeszközök biztonságos tárolása, a Coinbase pedig egy magas biztonságú ún. cold storage megoldást kínál. A platformon letétben tárolt összes eszköz alapján díjat számít fel a Coinbase.

Forrás: Coinbase

Tehát ezeket a bevételi csatornákat összevetve ért el a Coinbase 1,3 milliárd dolláros árbevételt 2020-ban, ami 139 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban – derült ki a cég SEC-hez benyújtott prospektusából. A megugró árbevételnek köszönhetően még a működési költségek 50 százalékos emelkedését követően is 409 millió dollár üzemi eredménnyel zárta a 2020-as évet a Coinbase, pedig egy évvel korábban még 46 milliárd dolláros működési vesztesége volt. Ezzel együtt a 2019-es, 30 millió dolláros adózott veszteség 322 millió dolláros nettó profitba fordult át, ami 1,4 dolláros egy részvényre jutó eredményt jelentett.

Mire érdemes még figyelni a Coinbase-nél?

A befektetők számára nyilvánvalóan a pénzügyi teljesítmény és a profit az egyik legfontosabb egy cég vizsgálatakor, azonban sok esetben vannak egyéb mérőszámok is, amelyekre érdemes figyelni. A Coinbase esetében az egyik ilyen a „Verified Users”, ami azokat a felhasználókat foglalja össze (lakossági, intézményi, ökoszisztéma partnerek), akik regisztráltak fiókot a cég platformján és aktiválták is visszaigazolással, valamint a tárcaalkalmazásban fiókkal rendelkezőket. Ezzel jól lehet mérni, hogy milyen mértékben növekszik a cég. A felhasználók száma 2020-ban 34,4 százalékkal 43 millióra nőtt a korábbi évhez képest.

Forrás: Coinbase

Ennél eggyel pontosabban lehet mérni a növekedést a Monthly Transacting User (MTU) számmal, ami azokat a lakossági ügyfeleket foglalja magába, akik aktívan vagy passzívan folytatnak tranzakciókat a mérést megelőző, gördülő 28 napos periódusban legalább egyszer. Negyedéves olvasatban ez a havi MTU-k átlagolását jelenti. Összességében tehát az MTU azért fontos, mert ezek a lakossági ügyfelek bonyolítják a potenciálisan bevétel generáló hatású tranzakciókat, mint a kriptodeviza vétel vagy eladás, a Coinbase Cardon keresztüli költés, vagy a passzív tranzakciók, mint a megtakarításra járó bónusz. Az MTU brutális növekedést mutatott tavaly, az egy évvel korábbi 1 millióról 180 százalékkal 2,8 millióra nőtt.

Forrás: Coinbase

Egy másik fontos mérőszáma, az úgynevezett „Assets on Platform”, ami arra utal, hogy dollárban mérve mennyi fiat valutát és kriptoeszközt tartanak vagy kezelnek digitális tárcákban a cég platformján, beleértve a letétkezelési szolgáltatásokat. Az Assets on Platform 432,2 százalékkal 90,3 milliárd dollárra ugrott 2020-ban a korábbi évhez képest, és erős korrelációt mutatott a kriptodevizák piaci kapitalizációjának növekedésével.

Forrás: Coinbase

Végül pedig érdemes még figyelni a kereskedési volument is, ami a vevők és az eladók között megkötött tranzakciók összesített, dollárban mért értéke. Mivel a kereskedés aktivitása közvetlen hatással van a tranzakciós bevételekre, így ez a mérőszám mutatja az ajánlati könyv likviditását, valamint a kriptoökoszisztéma növekedését is. A volumen egyébként szorosan összefügg a bitcoin árfolyamának emelkedésével is, 2019-ben 80 milliárd dolláros forgalmat bonyolított a Coinbase, míg 2020-ban már több mint kétszer ennyit, összesen 193 milliárd dollárosat.

Forrás: Coinbase

Kockázatok is akadnak bőven

Potenciálisan a legnagyobb kockázatot a Coinbase-re maga a bitcoin és más kriptodevizák jelentik. Pontosabban ezek magas volatilitása, hiszen alacsonyabb árfolyamok és kereskedési volumen mellett a bevételek is csökkennek, mivel ezek szinte egésze a tranzakciós díjakból származik, de az előfizetői szolgáltatások generálta bevételre is ugyanez igaz. Tehát, ha az árfolyamok és a volumen is esik, annak igen jelentős negatív hatása a cég működési eredményeire, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kriptobrókerek jellemzően a nagy esésekből is profitálnak, inkább a tartósan alacsony volumen az, ami a probléma igazi forrása lehet.

. Ha ezeknek a kriptoeszközöknek a kereslete lecsökken és nem lép a helyükre más eszköz, az kifejezetten negatívan hathat a Coinbase-re. A prospektusban kiemelik, hogy a kriptoökoszisztéma jövőbeli fejlődése és növekedése számos faktornak van kitéve, amelyek hatását jelenleg nehéz pontosan megbecsülni. Ha a kripto nem növekszik úgy, mint ahogyan a cég várja, annak hátrányos hatásai lehetnek az operációra.

Egy potenciális kibertámadás is komoly veszélyt jelenthet mind az ügyfelekre, mint a brandre nézve, ami végül a pénzügyi teljesítményben is meglátszódhat. Ezzel kapcsolatban a WSJ is közölt egy anyagot, amely szerint több olyan eset is volt már, mikor az ügyfelek eszközeit, például mobiltelefonját meghackelték és ellopták a Coinbase-en tartott megtakarításaikat, a cég pedig ezekben az esetekben nem volt segítőkész és a customer service-re is több panasz érkezett már. Egy másik gyakori panasz, hogy bizonyos esetekben a Coinbase zárolta a fiókokat, látszólag valamilyen technológiai glitch miatt. Ezzel kapcsolatban a Redditen is számos beszélgetést lehet találni.

Szivárognak a további részletek

A Bloomberg értesülései szerint a tőzsdei bevezetésre már csak áprilisban kerülhet sor, bár az ezzel kapcsolatos híreket sem a Coinbase, sem az SEC nem erősítette meg. A hírügynökség emellett arról is beszámolt, hogy már 114,9 millió részvényt regisztráltak, ami azért fontos, mert a DPO esetében a befektetők egyből elkezdhetnek kereskedni a részvényekkel, nem kell megvárniuk az IPO-nál szokásos 6 hónapos lockup periódust. A hivatalos beadvány szerint az Andreessen Horowits és a Union Square Ventures is kereskedésre bocsáthatja a részvényeit és a Coinbase CEO-ja, Brian Armstrong és a cég társalapítója, Frad Ehrsam is regisztrált részvényeket.

A Coinbase részvényei 200 és 375,01 dolláros ársávban cseréltek gazdát idén a privát piacon, a januártól március 15-ig tartó időszakban pedig a volumennel súlyozott átlagár 342,58 dollár volt, ami a teljes részvényállomány alapján 67,6 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene, viszont ha a hígított részvény darabszámmal számolunk, akkor a vállalat értéke jóval magasabb lehet.

Szintén a Bloomberg írt róla, hogy a 375 dolláros árfolyamon számolva a vállalatérték elérheti a 100 milliárd dollárt, ami elképesztően magas, főleg, ha azt nézzük, hogy 2018 októberében még csak 8 milliárd dollárra értékelték a céget. Ezzel egyébként a Facebook óta a Coinbase lehet a legnagyobb vállalati értékkel rendelkező, frissen tőzsdére lépő amerikai tech cég. Más kriptotőzsdékkel nehéz összehasonlítani a Coinbase árazását, hiszen ezek jellemzően magáncégek, talán a legközelebbi rokona a Nasdaq, melynek piaci kapitalizációja 24,2 milliárd dollár, tehát durván negyede a Coinbase várható piaci értékének.

Összességében tehát az már eleve pozitívum, hogy egy profittermelésre képes cég lép a tőzsdére, hiszen sok mostanában látott IPO-nál még évek kérdése, hogy az adott cég profitot tudjon felmutatni, így ez már alapvetően vonzó lehet a befektetőknek. Ha a tavalyi adatokat nézzük, akkor egyébként az USA-ban tőzsdére lépett 130 cég 85 százaléka veszteségesen működött a Bloomberg adatai szerint.

Ezzel szemben viszont ott van az örök kérdés, ami megelőz mindenfajta kriptobefektetést: mit hoz a jövő kriptodevizáknak? A Coinbase-re lényegében ugyanazok a faktorok jelentenek veszélyt mint a kriptodevizákra, nélkülük a cég nem lenne a képes működni, így az egész kriptodeviza-sztori, illetve az abba vetett hit kiemelten fontos szerepet játszhat a befektetési döntésben.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images