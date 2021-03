A koronavírus ide is eljutott: az élvezetek új formája hódít az emberek körében

Tovább pöröghet a szexuális jóléti termékek globális piaca egy amerikai piackutató cég előrejelzése szerint az elkövetkezendő években. A pornó népszerűsége vitathatatlan, de előtérbe kerülnek az érintkezésmentes élvezetek egyéb formái is a koronavírus-járvány miatt, amely arra sarkallja a fejlesztőket, hogy a cyberszex területén is innovatív megoldásokkal álljanak elő.

Mindez nem meglepő, hiszen van a szektorban még bőven potenciál:

A szexuális jóléti termékek globális piaca 2025-re meghaladhatja a 40 milliárd dollárt,

az előrejelzési időszakban a növekedés üteme pedig várhatóan 8 százalék lesz az Arizton amerikai piackutató cég 2019-es 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint, amely alapján az európai szexuális jóléti piac pedig 2025-re meghaladhatja a 10 milliárd dollárt.

Drága mulatság az élvezet

A globális óvszerpiac méretét 2019-ben 8,5 milliárd dollárra becsülték, tavaly elérhette a 9,2 milliárd dollárt, 2024-re pedig megközelítheti a 12,6 milliárd dollárt.

A síkosítók globális piacát 2019-ben 1,1 milliárd dollárra becsülték,

a növekedés üteme 2024-re várhatóan 8 százalék körül alakulhat.

2019-ben a szexuális piacon 57 százalék feletti részesedéssel bírt a szexuális játékok (egyebek mellett a vibrátorok és péniszgyűrűk) aránya, amelyek 70 százalékát Kínában gyártják.

A szexuális játékszerek szegmense meghaladhatja a 8 milliárd dollárt 2025-ig,

a termékek gyártásának fejlődése és a fogyasztói nyitottság miatt.

A gyártóknak lépést kell tartaniuk a fogyasztói igényekkel, ezáltal folyamatos újításokkal kell előállniuk.

A piac mérsékelten tagolt, több márka versenyez

mind funkcióban, mind megjelenésben a fogyasztókért. A piac legnagyobb eladói közé tartozik a LifeStyles, a Durexet gyártó Reckitt Benckiser, a Diamond Products, és a Church & Dwight. A nagy gyártók világszerte értékesítik a termékeiket, amelyekkel a helyi gyártók alacsonyabb árakkal próbálják felvenni a versenyt. Ez pedig nemcsak az árakra van hatással, hanem gyengébb minőségű termékekkel is veszélyeztetik a piacot.

A globális piac mozgatórugója a digitális értékesítési stratégiák térnyerése, ez nincs másként a szexuális termékeknél sem.

Egyre nő a szexuális játékszereke és síkosítók online értékesítése, amely az előrejelzési időszakban 20 százalékkal emelkedhet.

A járványnak sokféle hatása van ezen termékek piacára, a jelentés szerint többen vásároltak óvszert, míg a szexuális játékok és egyéb intimitással kapcsolatos tárgyak iránti kereslet átmenetileg csökkenésnek indult. A Portfolio körképe alapján a Wolt-on is keresik ezeket a termékeket:

Vírusmentes intimitás, avagy így bontakozik ki a cyberszex

Ismerkedni sosem egyszerű, és erre még tesz egy lapáttal a koronavírus-járvány, amely jelentősen átalakította a randizási szokásokat is. Fénykorát éli a Tinder, azonban a betegség terjedése szempontjából elég kockázatos, ha két ismeretlen találkozik egymással, ezért sokan egyéb eszközökhöz nyúlnak.

A Covid-19 miatt előtérbe került, hogy hogyan használható a virtuális valóság nemcsak játékra, hanem kibővített módon, akár randizásra vagy intimitásra

- mondta ezt a Reuters-nek Angelina Alekszandrovics, a különleges szexuális élmény, a Raspberry Dream Labs tervezője, aki azzal érvelt, hogy napjainkban az emberek örömmel engedik be a technológiát a mindennapi élet számos aspektusába, például az egészségügybe vagy a pénzügyekbe, akkor be kellene fogadni a hálószobába is.

Szárnyal az érdeklődés már a cyberszex iránt, mivel a korlátozások miatt az emberek a szokásos módon megélhető intimitás mellett egyéb alternatívákat keresnek. A tervezőnek köszönhetően egy többérzékelős VR lehetővé teszi az emberek számára, hogy az intim pillanatokat együtt éljék át, még akkor is, ha nincsenek egy helyen, így garantálva a vírusmentes együttlétet.