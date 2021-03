Gigafelvásárlás jöhet a hazai távközlésben - Megvenné a DIGI-t a 4iG

Nagy bejelentést tett ma a 4iG, a magyar vállalat megvásárolná a román RCS & RDS magyar érdekeltségét, a DIGI Csoportot, amely Magyarország egyik meghatározó távközlési vállalata, a vezetékes internet és a televíziós piacon meghatározó pozíciókkal. Ha pont kerülne a tranzakció végére, az nagy fegyvertény lenne a 4iG részéről, a vállalat célja ugyanis az, hogy stratégiai pozíciókat építsen ki a távközlési piacon, a DIGI megvásárlásával pedig nem apránként, organikusan vagy kisebb akvizíciókkal, hanem öles léptekkel haladna a cég. Egyelőre még nem lezárt tranzakcióról, hanem előzetes – nem kötelező érvényű – megállapodásról van szó, ennek megfelelően a vételárat sem tették közzé a felek, a tőzsdén jegyzett régiós és európai távközlési vállalatok részvényárazása alapján igyekszünk első becslést adni arra, mennyibe is kerülhet a DIGI.

Itt a bejelentés

Stratégiai akvizícióval folytathatja terjeszkedését a 4iG a hazai távközlési piacon, miután

előzetes – nem kötelező érvényű – megállapodást kötött a román RCS & RDS konzorciummal

a Digi Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, azaz Invitel Zrt. és az I TV Zrt. megvásárlásáról. A Budapesti és a Bukaresti Értéktőzsde honlapján bejelentett ügylettel a 4iG 100 százalékos tulajdont szerezne Magyarország vezető telekommunikációs és médiaszolgáltató vállalatcsoportjában. A tervezett tranzakció a társaságok átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően szeptember végéig zárulhat.

Volt előzménye

Az, hogy a Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő 4iG-nek nagy ambíciói vannak a távközlésben, nem újdonság. Idén február végén jelentették be, hogy a vállalat belép a távközlési piacra, az Antenna Hungáriával közösen hazai és régiós terjeszkedés a cél. A 4iG Magyarország vezető, és a térség egyik meghatározó műholdas távközlési szolgáltatójában szerez többségi tulajdonrészt, ezzel gyakorlatilag új iparágba lép be, ezzel pedig újabb pályán versenyez majd a hazai távközlési szolgáltatókkal, például a Magyar Telekommal is.

A tavalyi negyedik negyedéves eredmény közzétételekor a 4iG menedzsmentje megerősítette, hogy a vállalat stratégiai pozíciókat kíván kiépíteni a távközlési piacon, melyben partnere az Antenna Hungária lesz. A 4iG az állami nagyvállalattal közösen valósítaná meg expanziós stratégiáját, ráadásul nem csak a hazai, hanem a régiós távközlési piacon is.

Az, hogy a vállalat nagy falatokat harapva menne előre, szintén nem újdonság, hiszen a vállalat nagyon közel állt ahhoz, hogy felvásárolja a Magyar Telekom leányvállalatát, a T-Systemset, a deal gyakorlatilag a célegyenesben volt, az iparági szereplők, sőt a két vállalat alkalmazottai is tényként kezelték a két vállalat egyesülését, végül azonban 2019 decemberében bejelentették, hogy meghiúsult a tranzakció.

Egymás után jönnek az akvizíciók

A 4iG egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a hazai informatikai vállalatok között az abszolút első helyre kerüljön, meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az IT és ICT szolgáltatások széles területén. A célokat nem csak organikus növekedéssel, de részben akvizíciókon keresztül valósítja meg a vállalat, az elmúlt hónapokban a 4iG többek között

többségi tulajdont szerzett a Spacenetben,

megszerezte az INNObyte többségi részesedését,

a DTSM üzletrészének 100 százalékos tulajdonjogát,

megszerezte a Poli Computer PC 100 százalékos tulajdonrészét,

megvásárolta a Rotors & Cams 24 százalékos részvénycsomagját,

előzetes megállapodást írt alá a Hungaro DigiTel 75 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről.

Mekkora a DIGI?

A DIGI országszerte több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki, és több mint 2,5 millió bevételt biztosító előfizetéssel rendelkezik.

A Nemzeti Média- és Információközvetítési Hatóság adatai alapján a DIGI a második legnagyobb szereplő az előfizetéses televízió, a szélessávú internet, illetve a vezetékes hangszolgáltató piacon.

Az NMHH idén januári statisztikája alapján a vezetékes hangszolgáltatások piacán a DIGI 22 százalékos részesedéssel a Magyar Telekom mögött a második legnagyobb szereplő,

a szélessávú internet piacán 22,8 százalékos részesedéssel a második, szintén a Magyar Telekom mögött,

a hazai televíziós piacon a DIGI piaci részesedése 28,2 százalék,

a vezetékes TV piacon 27,1 százalékkal második a DIGI,

a vezeték nélküli televíziós piacon viszont a DIGI a piacvezető, részesedése 32,2 százalék.

A DIGI Csoport magyarországi alkalmazottainak száma meghaladja a 3000 főt. A DIGI 61, míg leányvállalata, az Invitel további 16 ügyfélszolgálati irodával rendelkezik Magyarország nagyobb városaiban.

2020-ban a DIGI konszolidált árbevétele 70 milliárd forint, korrigált EBITDA-ja pedig 19 milliárd forint volt.

Miért adnák el a DIGI-t?

Ha csak a vezetékes internet vagy a televíziós piaci részesedéseket nézzük, akkor a DIGI a hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplője, a legtöbb kategóriában a piac ötödét-harmadát lefedő piaci részesedéssel, ez alapján ereje teljében lévő cégről van szó. Adódik a kérdés,

miért adná el a román anyacég a magyar DIGI-t?

Erről két elméletünk van:

Egyrészt nyilván kaphatott olyan ajánlatot a román cég, amelyet már érdemes volt megfontolni. Mivel most még csak előzetes – nem kötelező érvényű – megállapodást kötött az RCS & RDS és a 4iG, ezért vételárat a felek még nem tudtak mondani, de ha nyélbe ütik az üzletet, akkor az is kiderül, szóval egyelőre nem tudjuk elmondani, jó árat kínált-e a 4iG a román vállalat magyar érdekeltségéért, de ez lehetett az egyik mozgatórugó.

Másrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy a DIGI-nek rendkívül ambiciózus tervei voltak a hazai mobilpiacon, emlékezhetünk, hogy a Magyar Telekom hosszú ideig részben a DIGI várható mobilpiaci belépésével és esetleges megerősödésével magyarázta, hogy a potenciálisan kifizethetőnél alacsonyabb osztalékot fizet a részvényeseinek. A DIGI tervei azonban nem valósultak meg, ugyanis a vállalatot kizárták az 5G frekvenciaárverésből, ráadásul a 2022 tavaszán lejáró 900 és 1800 MHz-es frekvenciák tenderén való indulásnál is úgy látta a DIGI, hogy nehezített pályán halad. Elképzelhető, hogy a DIGI anyacége úgy látja, ezen a pályán akkora a szembeszél, ami mellett értelmezhető mobilszolgáltatást nem tud nyújtani, ami pedig egyre fontosabb a távközlési piacon, hiszen azok a cégek lehetnek igazán sikeresek, amelyek konvergens szolgáltatóként több szolgáltatást tudnak csomagban kínálni, ezzel is erősebben magukhoz kötni az ügyfeleket.

Mennyibe kerülhet a DIGI?

Mivel egy előzetes– nem kötelező érvényű – megállapodásról van szó, így a felek, ha akartak volna, valószínűleg akkor sem tudtak volna konkrét vételárat közzétenni a tranzakcióhoz, de azért néhány kapaszkodónk van a számításokhoz:

A távközlési vállalatoknál általánosan alkalmazott EV/EBITDA alapú árazást érdemes a DIGI árazásánál is használni. A ma közzétett közleményben az szerepelt, hogy a DIGI Csoport korrigált EBITDA-ja tavaly 19 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom EV/EBITDA szorzója 3,6, a román tőzsdén jegyzett DIGI Communicationsé 3,8, a régiós távközlési vállalatoké 4,5, az európai távközlési vállalatoké pedig 5,3,

ezek alapján a DIGI Csoport vállalatértéke 68,4 és 100,7 milliárd forint között alakulhatna.

véleményünk szerint azonban ennek a sávnak az alsó szélén lehet valahol a DIGI Csoportért fizetendő összeg.

Miből finanszírozhatja meg a felvásárlást a 4iG

A felvásárlást részben NKP kötvénykibocsátásból finanszírozhatja, a vállalat

15 milliárd forintos kötvénykibocsátást hajtott végre,

amit saját forrásainak felhasználásával hazai és régiós akvizíciók finanszírozására kíván fordítani.

A társaság hitelminősítését végző Scope Ratings egyébként a 4iG tőkehelyzetét erősnek tartja. A Scope Ratings szerint a tőkeáttételi ráta (a korrigált adósságteher az EBITDA százalékában) az elmúlt években mért egyszeres szintről ugyan növekedni fog, de nem éri el a háromszoros arányt. Ennek az a magyarázata, hogy a hitelminősítő már figyelembe vette a 15 milliárd forintos kötvénykibocsátást, amelynek célja a tervezett akvizíciók finanszírozása. A társaság kamatfedezeti aránya megfelelő, amit az alacsony kamatkörnyezet is támogat. A hitelminősítő arra számít, hogy a működési cash flow a korrigált adósságteher arányában a következő két évben 20 százalék alatt marad.