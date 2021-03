Megszólalt a guru: Most kell venni ezeket a részvényeket!

A bankpapírok és a ciklikus vállalatok részvényeinek tegnap látott leszereplése nem lesz hosszú életű, a befektetőknek érdemes kihasználni az ideiglenes visszaesést és bevásárolni – így vélekedett a CNBC megmondóembere, Jim Cramer.

Ha megnézi az ember a tegnap megütött részvényeket, nos, én úgy gondolom, hogy nem fognak a mostani szinteken maradni

– így fogalmazott tegnap a CNBC műsorában Jim Cramer, megjegyezve, hogy az otthonmaradós részvények irányába tapasztalt “ellenrallinak” szerinte nem lesz valódi jövője.

Ahogy azt tegnap is megírtuk, komoly eladási hullám söpört végig tegnap a bankszektor részvényeinél. A tengerentúli piaci hangulatra is rányomta a bélyegét a kereskedés első óráiban a hír, miszerint egy nagy befektetési alap arra kényszerült, hogy nagy mértékben (30 milliárd dollár) zárjon pozíciókat, amely egyesek szerint további hullámokat küldhet végig a szélesebb értelemben vett piacon. Közvetlen érintettje egyébként az ügynek a Credit Suisse és a Nomura is, és bár egyik cég sem nevezete meg, hogy konkrétan melyik hedge fundról van szó, mindkét pénzintézet jelentős veszteségekre figyelmeztetett.

Az amerikai nagybankok közül a JPMorgan Chase 1,6 százalékot, a Citigroup közel 2 százalékot, a Morgan Stanley pedig 2,6 százalékot esett, a legnagyobb mínuszt azonban a Wells Fargo könyvelhette el, végül 3,3 százalékos mínuszban zárt a részvény. A tegnapi esés ellenére is remek éve van azonban a vállalat papírjának, idén eddig 27,4 százalékkal került feljebb a jegyzés.

A mai nap legfontosabb tanulsága az, hogy a piac most nagyon ingatag… szóval ne szórjuk ki ezeket a részvényeket, amikor éppen rosszul teljesítenek!

– fogalmazott Cramer.

A bankpapírok mellett javasolta még a guru a Disney és a Boeing részvényeit is, ez a két cég ugyanis vélhetően komolyan fog profitálni a lassan bekövetkező újranyitásból és az utazások beindulásából, legalábbis Cramer szerint.

Ami a részvény árfolyamokat illeti, a Disney jegyzése 8,3 százalékkal került eddig feljebb idén,

míg a repülőgépgyártó Boeing jegyzése 17 százalékos pluszban van 2021-ben.

A stratéga megfogalmazása szerint előbb vagy utóbb ténylegesen beindul a rotáció, azaz az újranyitásból profitáló vállalatok részvényeibe fog áramolni a pénz, ezek pedig a bankpapírok és a ciklikus vállalatok.

Érdemes kihasználni az ilyen napokat, most még alacsony áron lehet ugyanis hozzájutni a részvényekhez, miközben csökkenteni lehet a kitettséget a lezárásban jól szereplő papíroknál

– fogalmazott a guru.

(CNBC)

Címlapkép: John Lamparski/Getty Images