Rohamtempóban hódít az online számlafeldolgozás Magyarországon

Az érintés nélküli számlafeldolgozás sokkal elérhetőbb most Magyarországon, mint eddig bármikor. Az elmúlt időszak digitalizációs előretörése csak felerősítette ezt a folyamatot és fejlődést – mondta el előadásában Poór Károly, a SDSYS Zrt. cégvezetője a Portfolio CFO Meetup 2021 online rendezvényén. A szakember szerint a NAV eszámlája áttörést hozott, 2-3 év múlva robusztus növekedés jöhet ezen a piacon.

Poór Károly, a SDSYS Zrt. cégvezetője előadásában az érintés nélküli számlafeldolgozás előnyeiről és tudnivalóiról beszélt:

Óriási a kínálat a vállalatok számára, sok beszállító és rendszer közül tudnak választani.

Az online számlázás kapcsán kiemelte a NAV szerepét. 2018 óta a NAV elkéri a számlaadatokat, a pénztárgépeket bekötötték a központi rendszerbe. Ezek az információk tehát már online elérhetőek a NAV rendszerében.

Az online számlázásban új elemként jelent meg a számla kettéválása, ez megadja arra a lehetőséget, hogy Magyarországon a teljes számlázási forgalom is el tud indulni online térben akár.

Kitért arra, hogy amennyiben a NAV adatait már az iktatás során felhasználják, akkor 1-2 hónapon belül a belföldi számlák rögzítésének munkafolyamata nagyon hatékonnyá és automatikussá tud válni. Hátránya ugyanakkor ennek a rendszernek, hogy a NAV rendszere csak a magyar nyelvű számlákat látja.

Hibrid, időtálló rendszerre van szükség: ma már sokkal több az elektronikus számla, de sok még a papír alapú számla is. A NAV elektronikus számlája kiválthatja a papír alapú, PDF alapú és elektronikus számlákat is, de ehhez az átálláshoz idő kell. Véleménye szerint 2-3 év múlva tud nagy erővel elindulni az eszámla. Addig is a hibrid megoldást nyújtó rendszerekre érdemes alapozni.

Érdekességképp elhangzott, hogy az analóg számlafeldolgozás 70 másodperc/számlába telik, míg a digitális 20 másodpercbe, tehát jelentős gyorsulást lehet elérni és nem utolsó sorban időt spórolni átállással. 500 számla esetén ez 9,7 órányi megtakarítás.

