Koronavírus: két kínai vakcináról is kimondta a WHO, hogy hatásos, az egyik a Magyarországon is alkalmazott Sinopharm

A Sinopharm és a Sinovac kínai gyógyszergyárak benyújtották a Covid-19 elleni védőoltásuk hatásosságáról tanúskodó adatokat, amelyek megfelelhetnek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által követelt kritériumoknak - közölte szerdán a WHO tanácsadó testületének elnöke.

A WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE) reményét fejezte ki, hogy április végére elkészülnek a két védőoltással kapcsolatos ajánlások - jelentette be sajtótájékoztatóján Alejandro Cravioto.

A vakcina gyártóinak előzetesen kérniük kell a szérumok felvételét a szakosított egészségügyi ENSZ-szervezet sürgősségi alkalmazásra javasolt védőoltásainak a listájára.

A WHO koronavírus vakcina-előengedélyezési rendszerében 15 vakcinafajta szerepel, amelyek gyártója bejelentkezett a szervezetnél valamilyen formában, köztük van a Magyarországon is alkalmazott Sinopharm és a Sinovac vakcinája is. Ez az engedély egyfajta WHO-ajánlásnak tekinthető, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális szinten előkészíti a koronavírus-vakcinák engedélyezési eljárását a nemzeti gyógyszerügynökségeknek, hatóságoknak, így segíti az információcserét. Nem találtuk kőbe vésett nyomát, hogy egy ilyen engedély megszerzése vagy megszerzésének elmulasztása bármilyen közvetlen következménnyel járna. Úgy tűnik, hogy a WHO mint globális szervezet célja ezzel inkább az, hogy a folyamatot végigjáró gyártóknak könnyebb dolguk legyen a gyógyszerfelügyeleteknél és a vakcinadiplomáciában.

Eddig a Pfizer, az AstraZeneca, az indiai Covishield és a Janssen vakcinája kapta meg a WHO engedélyét.

