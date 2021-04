Feje tetejére állt a világ - Ezek eddig az év legjobb befektetései

Hónapokkal ezelőtt valószínűleg nem sokan fogadtak volna rá, hogy a sertés szorosan ott lesz a kriptodevizák mögött az év legjobb befektetéseinek listáján, de tekintve, hogy idén láttunk már sámánt a washingtoni Capitoliumon, és egy shortosok ellen folytatott tőkepiaci hadjáratot, így már valójában nem sok mindenen lepődik meg az ember. Pedig még csak az első negyedéven vagyunk túl.

Bár a mindennapi élet szempontjából a 2021-es év sok aspektusában nagyon hasonlónak tűnhet, mint 2020, a tőkepiaci erőviszonyok alaposan átrendeződtek az elmúlt hónapokban. Míg a tavalyi év szinte kizárólag a részvényekről szólt, a tőzsdék lendülete alábbhagyott az idei évben és a tőke sokkal inkább az alternatív befektetési eszközök felé áramlott. Ha a legjobban teljesítő eszközök idei árfolyamváltozását nézzük, akkor az látszik, hogy a kriptodevizák, és a nyersanyagok is jelentősen felülteljesítők voltak a részvényekkel szemben, a részvényeken belül pedig a tavalyi részvénypiaci raliban lemaradó szegmensek teljesítettek jól, mint a kis kapitalizációjú cégek részvényei, amelyek például a Russel 2000 is tömörít, amely az első részvényindex a listán, viszont a legjobb 10-be sem fért be.

Kifejezetten jól teljesítettek idén a különböző nyersanyagok, azonban még az erős mezőnyből is messze kiemelkedik az etanol. Az etanol fontos ipari vegyület; oldószerként, egyéb szerves vegyi anyagok szintézisében, valamint adalékként is használják az autóipari benzinhez. Utóbbi faktor járult részben hozzá az idei ralihoz, hiszen a befektetők már az olajnál is azt árazzák, hogy a vakcinákkal és a korlátozások feloldásával visszapattanhat az olajpiaci kereslet, részben az üzemanyagok iránti kereslet megugrása miatt. Korábban egyébként a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) is kiemelte a bioüzemanyagok fontosságát, különös tekintettel az etanolra.

A bioüzemanyagok és az elektromobilitás egymást kiegészítő megoldások a közlekedés dekarbonizálásában. Jelentős kihasználatlan potenciál van az etanolban

A mezőgazdasági nyersanyagok tekintetében is volt egy nagy slágertermék,

itt a sertés ára szállt el.

Az áremelkedése részben szintén a nyitással kapcsolatos várakozásoknak tudható be, hiszen Joe Biden már április 19-re azt ígéri, hogy az amerikai felnőtt lakosság 90 százaléka be lesz oltva, a nyári grill szezon pedig éppen akkor fog beindulni. Emellett az éttermek felől érkező kereslet is nőhet, szintén az újranyitással összefüggésben. Kínálati oldali tényezők tekintetében az afrikai sertéspestis hajtotta fel az árakat, hiszen a járvány a legnagyobb fogyasztónak számító Kína sertéspopulációjának 60 százalékát elpusztította.

Gyengén teljesített idén az ezüst és az arany annak ellenére, hogy mindkét nemesfém jellemzően jól szokott teljesíteni a magas inflációs környezetben. Az elmúlt egy évben azonban óriási térnyerésen ment keresztül a bitcoin, amelyet sokan jobb aranynak tartanak, mint magát az aranyat, részben ennek is betudható, hogy a sárga nemesfém gyengén teljesített idén.

A részvénypiaci emelkedés az idei évben is folytatódik, bár a tavalyihoz képes lassulás látszik. Az idén legjobban teljesítő indexek között számos európai ország részvényindexe megtalálható. Ez részben annak tudható be, hogy tavaly év végén elindult egy rotáció a növekedési (jellemzően amerikai) részvényekből a value részvények felé, amelyekből az európai tőzsdéken bőven van.

A rotációt jól mutatja az is, hogy a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq lényegében három hónap után is ott áll, ahol a tavalyi évet befejezte, míg a tavaly alulteljesítőnek számító Dow már 8 százalékos pluszban van idén. Ez főként annak tudható be, hogy az elmúlt időszakban elindult a kötvénypiaci hozamok emelkedése. Ennek a folyamatnak a részvénypiacokra gyakorolt hatása a növekedési részvényekben csapódik le a leginkább negatívan, mivel ezen vállalatok cash flowjának nagy része sok esetben majd csak a jövőben érkezik. Viszont amikor az árazási modellekben, a jövőbeli cash flowkat diszkontáljuk le, akkor a diszkontráta emelkedésével együtt csökkenő vállalatértéket kapunk.

Nemzetközi viszonylatban nézve a középmezőnyben helyezkedik el a magyar tőzsde, a BUX idén 5,3 százalékkal került feljebb. Az index két legjobban teljesítő komponense, az Alteo és a Masterplast nem is olyan régen, március 22-én került be a BUX-kosárba.

A hazai blue chipek közül a Richter teljesített eddig a legjobban idén, ami részben annak köszönhető, hogy a gyógyszeripari vállalatok általánosságban felértékelődtek a járványhelyzet közepette. Emellett érkezett több egyedi hír is a Richtertől, egyrészt január elején lezárult a tranzakció, amellyel a Richter átvette a Johnson & Johnson leányvállalatának Evra nevű fogamzásgátló termékét. A másik fontos hír pedig a JPMorgan egészségügyi konferenciáján az AbbVie prezentációjából az derült ki, hiszen a gyógyszergyártó egyik kulcsfontosságú terméke, a Vraylar értékesítései egyszer elérhetik a 4 milliárd dollárt is. Tekintve, hogy ez jóval magasabb a korábbi várakozásoknál, így az árfolyam is kilőtt, de a forgalom mértéke volt egészen brutális volt a hírt követően. Továbbá a legfrissebb hír, hogy pozitív véleményt fogalmazott meg az Európai Gyógyszerügynökség a Richter és a Mithra Pharmaceuticals új készítményére, ami az Európai Bizottság döntésétől függően 2021 második negyedévének végéig megkaphatja a forgalomba hozatali engedélyt az EU tagállamaiban. Ezzel pedig egy újabb fogamzásgátló készítménnyel bővülhet a Richter palettája, amit Drovelis márkanév alatt értékesítenek majd. A Richter árfolyama egyébként jelenleg is történelmi csúcsa közelében jár.

A kriptodevizák az idei év nagy sztárjai. A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza, a bitcoin árfolyama idén új történelmi csúcsra emelkedett, amely részben a megnövekedett intézményi befektetői részvételnek volt köszönhető, de a kriptodevizák mainstream elfogadása is több mérföldkövön lépett át. Az elmúlt hónapokban több fontos intézményi befektető és nagyvállalat tett olyan lépéseket, amivel legitimálják és megerősítik a bitcoin szerepént mint befektetési és fizetőeszköz:

Bár a legtöbb szó nyilvánvalóan a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező bitcoinról esik, messze nem ez volt a legjobban teljesítő kriptodeviza idén, többek között a második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ethereum is megelőzte.

Címlapkép: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images