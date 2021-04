Mibe fektessünk, amikor már minden drága?

A részvények általában véve drágák, a kötvények drágák. Mibe érdemes ilyenkor fektetni? A részvénypiacok sem teljesen homogének, érdemes alszegmensekben vonzó befektetéseket keresni. A bostoni székhelyű eszközkezelő, a GMO szakemberei a japán részvénypiacon találták meg ezeket, azon belül is a value és a small cap value részvényekben látnak fantáziát.