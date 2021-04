Újabb amerikai gyárakat állít le a GM a chiphiány miatt

Több észak-amerikai gyárában szünetelteti a termelést a General Motors a globális chiphiány miatt – írja a The Wall Street Journal.

Az amerikai autógyártó azt közölte csütörtökön, hogy három olyan gyára, amelyet korábban nem érintett a chiphiány, leáll, vagy legalábbis csökkenti a következő 1-2 hétben a gyártást. Az egyik egy Tennessee államban lévő a gyára, a másik pedig egy Michigan államban található gyár, ahol közepes méretű SUV-ket gyártanak. A Chevrolet Traverse SUV, a Cadillac XT5 és az XT6 modelleket érinti a ma bejelentett leállás leginkább.

A GM ezen felül több, korábban leállított gyárában kitolta az újraindítás időpontját, a Kansas városában és Ontario államban lévő üzemei május 10-ig állnak. Mind a két gyárat februárban állította le az autógyártó, a chipek szűkös készletét ugyanis inkább azokba a gyáraiba irányította, ahol a magasabb profit marzzsal értékesített járműveket, például az SUV-kat gyártják.

Az összes nagy autógyártó szenved a chipek hiányától, a Ford múlt héten jelentette be, hogy tovább csökkenti a gyártást, de a Toyota, a Volkswagen és a Honda is beszámolt már korábban termeléscsökkentésről a chipek korlátozott kínálata következtében – írja a The Wall Street Journal.

A GM árfolyama 1 százalékot esett a mai kereskedésben.

A GM árfolyamának alakulása

